“Quando un sorriso vale doppio”, il libro che racconta Errani e Paolini

È in uscita venerdì 24 aprile, nelle librerie e successivamente in formato eBook, un libro scritto dal nostro Diego Barbiani sul percorso che Sara Errani e Jasmine Paolini hanno saputo costruire assieme e che le ha portate in pochi mesi a prendersi l’oro olimpico di Parigi 2024, il primo in assoluto nella storia del tennis italiano.

“Quando un sorriso vale doppio”, della casa editrice Absolutely Free, è un discorso che prova a collocare il valore di quella medaglia nel contesto non solo tennistico ma ampliandolo allo sport azzurro in generale, analizzando anche la questione che vede il tennis ancora non così inquadrato nello spirito olimpico come tante altre discipline (salvo rari casi, non si sente dire che l’obiettivo della carriera sia vincere una medaglia), eppure soprattutto nelle ultime edizioni capace di emozionare e far gioire come allo stesso modo trascinare in un incubo.

Errani e Paolini hanno realizzato qualcosa di cui, magari, hanno scoperto un valore che va anche al di là del “solito” torneo solo dopo l’ultimo successo, nella finale contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider. E nel momento d’oro del tennis italiano, tra le imprese di Jannik Sinner e le emozioni di Lorenzo Musetti, abbiamo anche le donne protagoniste e proprio grazie a Sara e Jasmine abbiamo gioito non solo alle Olimpiadi ma anche al Foro Italico o in nazionale, coi successi del 2024 e 2025.

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