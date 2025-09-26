WTA Pechino: Paolini parte forte, dominata Sevastova

Tutto facile per Jasmine Paolini all’esordio del WTA 1000 di Pechino. A cinque giorni dal trionfo bis in BJK Cup con l’Italia, la campionessa azzurra, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha eliminato in due set con il punteggio di 6-1 6-3 la lettone Anastasija Sevastova in un’ora e dieci minuti di gioco. Prossima avversaria la statunitense Sofia Kenin, numero 27 del ranking, che ha battuto 6-4 6-2 la russa Polina Kudermetova. Nessuna sorpresa nel primo giorno di sfide con protagoniste le teste di serie: Amanda Anisimova ha avuto vita facile contro Katie Boulter, così come Coco Gauff sulla russa Kamilla Rakhimova. Successo anche per Barbora Krejcikova su Ekaterina Alexandrova; avanza infine anche Elena Rybakina pur soffrendo contro Caty McNally, battuta 7-5 4-6 6-3.

Dalla stessa categoria