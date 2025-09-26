WTA Pechino: Paolini parte forte, dominata Sevastova

Dopo la turbolenta vicenda di doping che ha portato alla sospensione di Jannik Sinner, sono dovuti passare diversi mesi prima che Giacomo Naldi tornasse a lavorare nel circuito ATP. L’ex fisioterapista dell’attuale numero due del mondo, uno dei principali responsabili della vicenda Clostebol insieme a Umberto Ferrara, ha iniziato a collaborare con Francesco Passaro agli […]
Tutto facile per Jasmine Paolini all’esordio del WTA 1000 di Pechino. A cinque giorni dal trionfo bis in BJK Cup con l’Italia, la campionessa azzurra, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha eliminato in due set con il punteggio di 6-1 6-3 la lettone Anastasija Sevastova in un’ora e dieci minuti di gioco. Prossima avversaria la statunitense Sofia Kenin, numero 27 del ranking, che ha battuto 6-4 6-2 la russa Polina Kudermetova. Nessuna sorpresa nel primo giorno di sfide con protagoniste le teste di serie: Amanda Anisimova ha avuto vita facile contro Katie Boulter, così come Coco Gauff sulla russa Kamilla Rakhimova. Successo anche per Barbora Krejcikova su Ekaterina Alexandrova; avanza infine anche Elena Rybakina pur soffrendo contro Caty McNally, battuta 7-5 4-6 6-3.
Da qualche tempo a questa parte l’espressione “metterci la faccia” è diventata di gran moda. Se tralasciamo la retorica che talvolta la avvolge, l’idea del metterci la faccia rappresenta una evoluzione significativa della nostra epoca.Metterci la faccia significa assumersi una responsabilità personale, significa essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, vuol dire affrontare […]
Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]