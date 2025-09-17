Townsend, ancora polemiche: offese al cibo cinese, poi le scuse

Dopo la lite con la lettone Ostapenko, quella con 50 milioni di cinesi. C’è ancora l’americana Taylor Townsend, 29enne tennista attualmente numero 116 della classifica WTA, al centro di una polemica. Townsend si è scusata sui suoi profili social dopo aver provocato le proteste della Cina per le sue parole, sempre via social, sulla “follia” del cibo di un buffet a Shenzen, dove gli Usa giocano la Billie Jean King Cup. “Che diavolo… tartaruga e rana toro sono selvaggi – il suo post di ieri sera – Queste persone stanno letteralmente uccidendo queste rane? Non sono quelle che ti fanno venire verruche, foruncoli e roba del genere?”.

La sua critica è diventata virale su Weibo, il twitter cinese, ed è stata visualizzata – e molto criticata – da cinquanta milioni di persone. Esplicito l’hashtag: “Tennista americana insulta pubblicamente il cibo cinese”. Tra i commenti, anche alcuni a sfondo razzista verso la tennista di colore, che a meno di 24 ore dal suo primo giudizio è tornata sull’argomento. “Volevo solo venire qui e scusarmi sinceramente dal profondo del cuore”, ha scritto Townsend. “Ho vissuto un’esperienza e un periodo straordinari qui. Non ci sono scuse. Migliorerò”. Agli US Open, Townsend aveva avuto una lite con la Ostapenko, che dopo essere stata battuta le aveva imputato mancanza di educazione, ricevendone in cambio un’accusa di razzismo.

