Townsend, ancora polemiche: offese al cibo cinese, poi le scuse

Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
Dopo la lite con la lettone Ostapenko, quella con 50 milioni di cinesi. C’è ancora l’americana Taylor Townsend, 29enne tennista attualmente numero 116 della classifica WTA, al centro di una polemica. Townsend si è scusata sui suoi profili social dopo aver provocato le proteste della Cina per le sue parole, sempre via social, sulla “follia” del cibo di un buffet a Shenzen, dove gli Usa giocano la Billie Jean King Cup. “Che diavolo… tartaruga e rana toro sono selvaggi – il suo post di ieri sera – Queste persone stanno letteralmente uccidendo queste rane? Non sono quelle che ti fanno venire verruche, foruncoli e roba del genere?”.
La sua critica è diventata virale su Weibo, il twitter cinese, ed è stata visualizzata – e molto criticata – da cinquanta milioni di persone. Esplicito l’hashtag: “Tennista americana insulta pubblicamente il cibo cinese”. Tra i commenti, anche alcuni a sfondo razzista verso la tennista di colore, che a meno di 24 ore dal suo primo giudizio è tornata sull’argomento. “Volevo solo venire qui e scusarmi sinceramente dal profondo del cuore”, ha scritto Townsend. “Ho vissuto un’esperienza e un periodo straordinari qui. Non ci sono scuse. Migliorerò”. Agli US Open, Townsend aveva avuto una lite con la Ostapenko, che dopo essere stata battuta le aveva imputato mancanza di educazione, ricevendone in cambio un’accusa di razzismo.
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]