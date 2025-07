Venus Williams stupisce ancora: battuta Stearns all’esordio a Washington

Infinita Venus Williams. La 45enne statunitense, tornata al tennis agonistico dopo una pausa di 16 mesi durante i quali si è dovuta sottoporre a un intervento all’utero, ha battuto in due set la connazionale Peyton Stearns, attualmente numero 35 del ranking, col punteggio di 6-4 6-3 all’esordio nel WTA di Washington. Venus aveva già debuttato nel torneo di doppio in coppia con Hailey Baptiste vincendo il match di primo turno contro la coppia Bouchard-Ngounouem ma l’impresa in singolare è ancora più notevole. L’ex numero 1 del mondo non disputava un match ufficiale da marzo 2024 e l’ultima vittoria in singolare risaliva ad agosto 2023. Una serata storica per l’americana, che conferma di non essere tornata nel circuito solo per semplice passerella e che con questo successo è diventata la giocatrice più anziana a vincere un match WTA dal 2004, quando la 47enne Martina Navratilova si impose al primo turno di Wimbledon su Catalina Castano. Il record assoluto – e probabilmente imbattibile – resta quello appartenente a Dodo Cheney, capace di vincere un match ufficiale a 57 anni.

