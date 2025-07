Wimbledon: Sabalenka ai quarti, sfiderà la veterana Siegemund

Aryna Sabalenka ha raggiunto il dodicesimo quarto di finale Slam consecutivo grazie alla vittoria lottata ai danni di Elise Mertens. A Wimbledon, la numero 1 del mondo ha vinto le sue prime quattro partite senza perdere un set e curiosamente le ultime tre sono state tutte con punteggi simili: 7-6 6-4 al secondo e terzo turno, 6-4 7-6 oggi contro la belga.

Non è probabilmente una versione schiacciante di Aryna, ma è sempre lei fin qui ad avere la meglio in parziali combattuti. Ha prevalso oggi sia in un set iniziale in cui ha avuto uno scambio di break e controbreak nella sua fase centrale, riuscendo a vincere l’ultimo game in risposta dal 30-0 per l’avversaria, sia rimontando nel secondo un break di ritardo e chiudendo al tie-break.

Ottima la prova di Elise, in ogni caso, ma non è bastato a evitarle l’undicesima sconfitta di fila contro l’ex compagna di doppio. Ancora una volta, se non altro, la sua palla piatta ha dato qualche grattacapo all’avversaria, impostasi più che altro per una maggiore forza di volontà nei momenti delicati. Tra l’altro, sono già 16 i tie-break stagionali vinti dalla numero 1 del mondo, che ha eguagliato i primati di Billie Jean King nel 1976 ed Elena Rybakina nel 2023 con ancora cinque mesi davanti per rivedere (al rialzo) quel dato. Davanti a sé, ora, l’incontro forse sulla carta più scontato degli ultimi giorni perché martedì sfiderà la trentottenne tedesca Laura Siegemund, che ha sconfitto 6-3 6-2 la lucky loser argentina Solana Sierra.

Nel primo match di giornata sul Centre Court è uscita di scena anche l’ultima britannica rimasta in gara: Sonay Kartal è stata sconfitta 7-6 6-4 contro Anastasia Pavlyuchenkova malgrado un momento abbastanza controverso girato a sfavore della trentaquattrenne russa quando sul 4-4 40-40 nel primo parziale una palla dell’avversaria terminata lunga ha visto un malfunzionamento di hawkeye live e su cui l’arbitro non ha interrotto il gioco e ha dato il punto all’avversaria: punto perso, break, e Pavlyuchenkova furiosa a dire che non aveva alcun modo di dimostrare l’ovvio perché nessuno le avrebbe creduto tanto volessero favorire la giocatrice di casa. Da quel momento, però, l’ex numero 12 del mondo ha reagito e portato a casa la partita attendendo ora una tra Amanda Anisimova e Linda Noskova ai quarti di finale, i primi per lei a Wimbledon dal 2015.

