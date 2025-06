WTA Berlino: Paolini ko all’esordio, Jabeur la travolge

Esordio amaro per Jasmine Paolini, unica azzurra in gara nel WTA 500 “Berlin Tennis Open”. La 29enne di Bagni di Lucca, numero 5 del ranking, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha ceduto per 6-1 6-3, in poco più di un’ora e un quarto di partita, alla tunisina Ons Jabeur, numero 61 Wta, vincitrice di questo torneo nel 2022 e due volte finalista a Wimbledon (2022 e 2023), ripescata in tabellone come lucky loser. Paolini ha concesso ben 16 palle break in otto turni di servizio (annullandone 12) contro una soltanto di Jabeur (peraltro cancellata, nel terzo gioco del secondo set). Per la tunisina gran prestazione al servizio con 8 ace (e nessun doppio fallo) e l’83,3% dei punti conquistati con la prima di servizio (messa in campo una volta su due) oltre 63,6% di punti portati a casa con la seconda. Per Jasmine, ancora impegnata nel torneo di doppio insieme a Sara Errani, ora testa a Wimbledon dove difende la splendida finale del 2024, mentre Jabeur si giocherà un posto nelle semifinali con la vincente del match – in programma domani – tra la russa Diana Shnaider e la ceca Marketa Vondrousova.

