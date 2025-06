WTA Bad Homburg: Paolini vola in semifinale. Battuta Haddad Maia, ora l’esame Swiatek Vittoria in due set per la numero 4 del mondo, alla quarta semifinale dellanno

Jasmine Paolini stacca il pass per le semifinali del Bad Homburg Open, torneo WTA 500 sull’erba, battendo 7-5 7-5 in un’ora e 35 minuti la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 21 WTA. Una bella vittoria per la numero 1 d’Italia che conferma la sua tradizione favorevole contro la tennista di San Paolo: con questa fanno quattro vittorie su quattro negli scontri diretti.

“Haddad Maia è una grande tennista che sull’erba gioca proprio bene – ha commentato Jasmine Paolini al termine della partita -: ha un gran servizio e sono sempre grandi battaglie ma sono contenta per come ho gestito ogni punto. È stata davvero dura e sono contenta di averla vinta – ha aggiunto -. Sono felice di avere tutto questo pubblico qui a sostenermi, ci sono anche tanti tifosi italiani: questo mi porta a combattere su ogni punto sempre con il sorriso per trasmettere energia positiva. L’anno scorso per me è stato fantastico: vincere tante partite su palcoscenici importanti è stato bellissimo. E tutto questo mi piace tanto”, ha concluso l’azzurra che ora si prepara al match di domani.

Paolini accede così alla quarta semifinale del 2025 dopo quelle di Roma (torno poi vinto), Stoccarda e Miami (sconfitta in entrambi i casi dalla numero 1 Sabalenka) e adesso attende Iga Swiatek, che ha battuto Ekaterina Alexandrova 6-4 7-6(5) al termine di un match interrotto a metà secondo set a causa della pioggia. Per raggiungere la finale Jasmine dovrà sfatare il tabù che la vede sempre sconfitta contro la polacca: quattro volte su quattro (ma nessuna sfida sull’erba), tutti ko netti eccetto l’ultimo precedente nella semifinale della BJK Cup dello scorso novembre, terminato 3-6 6-4 6-4 per l’ex numero 1 del mondo.

