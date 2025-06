Paolini, a Bad Homburg prima gioia sull’erba. Cocciaretto fuori a Eastbourne

Jasmine Paolini si è qualificata per i quarti di finale del torneo di Bad Homburg, il WTA 500 sull’erba che si disputa in Germania in preparazione a Wimbledon. L’azzurra è entrata in tabellone direttamente al secondo turno contro la canadese Leylah Fernandez, battendola in due set col punteggio di 7-6(8) 7-6(6) al termine di un match molto tirato.

“Giocare sull’erba è divertente, ti devi abituare. Devi avere fiducia nel tuo gioco altrimenti diventa difficile – ha detto la toscana dopo il match -. Mi piace andare a rete, giocare volée e smorzate. Mi diverto anche se a volte può essere difficile”. Paolini, che dopo Bad Homburg volerà a Wimbledon dove è finalista in carica, affronterà la brasiliana Beatriz Haddad Maia o l’ucraina Elina Svitolina. “Domani ho un giorno libero, cercherò di divertirmi e di preparare il prossimo match”, ha aggiunto la numero 4 del mondo.

Non ci sono più azzurre in gara invece a Eastbourne, l’altro torneo della settimana in campo WTA. Dopo la brutta sconfitta di Lucia Bronzetti nella giornata di ieri (6-0 6-1 in favore di Alexandra Eala), anche Elisabetta Cocciaretto è stata subito eliminata dal torneo inglese. La 24enne marchigiana, proveniente dalle qualificazioni, è stato battuta in tre set dalla russa Kamilla Rakhimova, anche lei qualificata, col punteggio di 6-4 4-6 6-3. Il match si è disputato in condizioni meteo complicate, con un’interruzione per pioggia dopo soli due game e segnato per tutta la durata da violente raffiche di vento.

Dalla stessa categoria