Gauff trionfa al Roland Garros, secondo Slam in carriera

[2] C. Gauff b. [1] A. Sabalenka 6-7(5) 6-2 6-4

In una finale complicata, caotica, erratica, resa difficilissima dalle condizioni meteo, Coco Gauff è riuscita a conquistare il secondo titolo Slam della sua carriera battendo Aryna Sabalenka che deve masticare amarissimo per la seconda finale Slam consecutiva nel 2025 perdendo sul filo di lana come all’Australian Open dello scorso gennaio contro Madison Keys.

Come allo US Open 2023, Gauff ha ripetuto il copione contro Sabalenka: perso il primo set è risalita fino alla vittoria in un match reso complicatissimo causa vento forte, ma anche dalla enorme difficoltà di Aryna nel trattenere le proprie emozioni più negative che positive, distrutta da se stessa e dalla foga di voler uscire dalla buca senza cercare la tranquillità di gestire i tanti problemi della giornata odierna.

Oltre due ore e mezza di lotta contro chiunque, per la numero 1 del mondo, che ha perso completamente la gestione personale dal 4-1 e 40-0 nel primo set, cominciando a entrare nell’ormai consueto loop negativo che la prende durante le finali e che la rendono fin troppo vulnerabile rispetto alla giocatrice vista nelle partite precedenti. Non le è bastato nemmeno battere Iga Swiatek per imporsi a Parigi, quando la polacca sembrava l’ostacolo più duro sulla strada tra lei e il titolo. E invece, da quel 4-1 e servizio, tra vento e nervosismo, si è dispersa. Ha finito con oltre 70 errori gratuiti, un servizio quasi ingestibile e momenti dove sembrava alzare i decibel per scuotersi e cercare di riprendere le redini di una partita che ha mollato, invece, dall’inizio del secondo parziale.

Gauff, pur cercando soprattutto di intrappolare Sabalenka in una tela di scambi con traiettorie diverse, ha mantenuto una buona solidità meritando per come al contrario della rivale non si sia mai dispersa anche nei momenti più complicati come un tie-break del primo set mancato dal 5-3. Aryna, in quel frangente, era riuscita a giocare con molta meno frenesia e stava gestendo meglio punto dopo punto, ma è durato tutto troppo poco come troppo poco è durato il momento positivo della partita nei primi tre game del set decisivo, conclusi tra l’altro con un doppio fallo della numero 1 del mondo per il break del momentaneo 2-1. Servirà un altro break per Gauff, sul 3-3, per determinare la vittoria, sudando anche nel decimo game dove si è vista annullare un primo match point con una risposta di dritto finita nell’ultimo millimetro di riga e cancellando anche chance del 5-5. L’ultimo rovescio di Aryna, finito in corridoio, ha segnato la fine.

Titolo numero 10 in carriera per Coco, il secondo Slam dopo lo US Open 2023. Una dimostrazione di forza mentale enorme anche quando il livello di gioco non c’è e digiuno che durava dalle WTA Finals interrotto. Per Sabalenka, invece, la delusione è enorme come tante erano le lacrime uscite dagli occhi durante l’amarissimo discorso sul palco della premiazione.

Dalla stessa categoria