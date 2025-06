BJK Cup Finals 2025: l’Italia debutta contro la Cina padrona di casa

Sarà il match tra le azzurre campionesse in carica e le padrone di casa della Cina ad aprire le Finals della Billie Jean King Cup 2025 a Shenzhen. L’atto conclusivo della principale manifestazione del tennis femminile per nazioni è in programma dal 16 al 21 settembre alla Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, che ha già ospitato le WTA Finals 2019. L’Italia guidata dalla capitana Tathiana Garbin e la Cina scenderà in campo il 16 settembre (alle ore 11 del mattino in Italia). In caso di successo, l’Italtennis giocherà il 19 settembre, sempre alle 11, contro Spagna o Ucraina. La finale invece è prevista il 21 settembre. Dall’altra parte del tabellone le sfide dei quarti saranno Kazakistan-Stati Uniti e Giappone Gran Bretagna.

