Sabalenka, quarta finale a Madrid: battuta Svitolina, sfiderà Gauff

Serata molto più tranquilla rispetto a ieri a Madrid per Aryna Sabalenka, che dopo le due ore e mezza di fatica e polemiche contro Marta Kostyuk è rimasta in campo meno di due e ha superato più agevolmente Elina Svitolina.

6-3 7-5 il punteggio per la numero 1 del mondo, alla quinta finale del suo 2025 e la terza in un WTA 1000 dopo Indian Wells e Miami, la quarta consecutiva e la quarta alla Caja Magica spagnola dopo quelle del 2021, 2023 e 2024.

Un match ben giocato da Sabalenka, quasi senza sbavature se non per un turno di battuta perso proprio quando stava servendo per chiudere la partita sul 5-4 nel secondo. Svitolina, però, non riusciva a replicare il livello delle giornate precedenti pur cercando tramite la solidità da fondo di costruire buona parte dei suoi punti. Troppo superiore, a tratti, la potenza della rivale che aveva la meglio da fondo campo e non soffriva più di tanto il palleggio sostenuto. Nemmeno lo svarione nel decimo game del secondo set ha aperto un nuovo scenario, con Aryna che ha subito ritrovato il break di vantaggio e chiuso col servizio nel dodicesimo game.

Sabato sera, tra lei e un terzo titolo 1000 madrileno, ci sarà Coco Gauff che in precedenza ha superato con un netto 6-1 6-1 Iga Swiatek.

Dalla stessa categoria