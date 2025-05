Roma, quando gioca Sinner? L’ordine di gioco di sabato 10 maggio

Il giorno tanto atteso è arrivato: dopo tre mesi di sospensione Jannik Sinner torna in campo. Il numero 1 del mondo farà il suo esordio a Roma domani, sabato 10 maggio, affrontando l’argentino Mariano Navone nel primo match della sessione serale sul Campo Centrale a partire dalle 19. Ad aprire le danze sul campo più importante sarà invece Matteo Berrettini, impegnato contro il britannico Jacob Fearnley. A seguire due match femminili: Danielle Collins contro la campionessa in carica Iga Swiatek e l’azzurra Jasmine Paolini che affronta Ons Jabeur. Gli altri due italiani in programma scenderanno in campo sulla Grand Stand Arena: Matteo Gigante se la vedrà con il ceco Jakub Mensik (terzo match), mentre Luca Nardi affronta Alex de Minaur nell’ultimo incontro di giornata.

