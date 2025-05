Roland Garros, day 1: tutti i risultati del tabellone femminile

[1] A. Sabalenka b. K. Rakhimova 6-1 6-0

J. Teichmann b. [Q] L. Stefanini 6-4 6-4

V. Golubic b. [PR] P. Kvitova 3-6 6-0 6-4

[16] A. Anisimova b. [Q] N. Stojanovic 6-3 4-1 ritito

[11] D. Shnaider b. [Q] A. Sobolieva 7-6(2) 6-2

D. Yastremska b. [WC] D. Aiava 7-5 6-1

[Q] L. Romero Gormaz b. [WC] S. T. Rakotomanga Rajanoah 7-6(4) 6-2

E. Lys b. [28] P. Stearns 6-0 6-4

[Q] V. Mboko b. L. Sun 6-1 7-6(4)

E. Arango b. A. Eala 6-0 2-6 6-3

[8] Zheng Q. b. A. Pavlyuchenkova 6-4 6-3

[4] J. Paolini b. Yuan Y. 6-1 4-6 6-3

[18] D. Vekic b. A. Blinkova 7-5 6-784) 6-1

C. Garcia vs B. Pera

A. Bondar b. L. Siegemund 7-6(4) 6-3

[13] E. Svitolina b. Z. Sonmez 6-1 6-1

[WC] I. Jovic vs R. Zarazua

[26] M. Kostyuk vs [Q] S. Bejlek

