30 Mag 2026 19:44 - Senza categoria

Roland Garros, day-7: risultati del tabellone femminile

di Diego Barbiani

[1] A. Sabalenka b. D. Kasatkina 6-0 7-5
[16] N. Osaka b. [17] I. Jovic 7-6(5) 6-7(3) 6-4
[9] V. Mboko vs [19] M. Keys
[25] D. Shnaider b. O. Oliynykova 7-5 6-1
[4] C. Gauff vs [28] A. Potapova
[22] A. Kalinskaya b. C. Osorio 6-3 0-6 6-2
[Q] M. Chwalinska b. M. Sakkari 1-6 6-3 6-2
D. Parry b. [6] A. Anisimova 6-3 4-6 7-6(3)

Dalla stessa categoria