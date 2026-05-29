Swiatek agli ottavi contro Kostyuk, avanti Svitolina e Andreeva

Iga Swiatek non ha mai fallito l’approdo agli ottavi di finale del Roland Garros, con una striscia aperta che parte dal 2019 nel suo anno del debutto a Parigi come professionista “tra le grandi” dopo la gavetta juniores. Otto edizioni più tardi, la polacca prosegue il trend grazie al 6-4 6-4 inflitto a Magda Linette in un derby che è servito anche (in parte) a mettere definitivamente da parte nella sua testa la bruciante sconfitta di Miami.

Due mesi fa l’ex numero 1 del mondo perdeva per la prima volta nel circuito maggiore contro una connazionale e quello che ne seguì fu un confronto coi giornalisti dove mise completamente a nudo la sua situazione complicata. Pochi giorni più tardi ha iniziato un nuovo percorso, con Francisco Roig nel suo angolo, e ora è di nuovo a Parigi per giocarsi le sue carte. Non è la favorita per un (quinto) titolo e il suo lato di tabellone ha ancora tanti nomi pericolosi, ma è emersa dalla prima settimana dove per tanti è stato più un sopravvivere al caldo e a condizioni generali tutt’altro che semplici.

Ha sempre il cartello “lavori in corso”, come l’attuale numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, ma oggi per esempio ha alzato e non di poco i giri del dritto con rotazioni che superavano anche le 3000 al minuto. È emersa da una partita equilibrata soprattutto nel primo parziale, perché Linette ha provato a sorprenderla in maniera abbastanza aggressiva e fino al 3-3 è stata pienamente in gioco. Solo sul 4-4, poi, l’allungo decisivo per il parziale della rivale che nel secondo è scappata sul 4-1 e solo un brutto game al servizio ha smorzato l’inerzia senza però fermarla del tutto. Agli ottavi, Iga avrà una partita ancor più delicata perché di fronte a sé ci sarà Marta Kostyuk, ormai a 15 vittorie consecutive. Le due si sono affrontate sempre agli ottavi di Parigi anche nel 2021 e lì l’ucraina giocò molto bene fino alla fine, perdendo 6-3 6-4 ma provocando un’esultanza a Swiatek dopo il match point che sapeva più di liberazione che di gioia.

La squadra ucraina ha visto anche Elina Svitolina avanzare con buon agio grazie al 6-2 6-3 contro Tamara Korpatsch e, dovesse vincere al quarto turno contro Belinda Bencic o Peyton Stearns, potrebbe anche dar vita a un derby nei quarti contro la recente campionessa di Madrid.

Nella parte bassa di questa metà di tabellone, Mirra Andreeva ha avuto un buon da fare per circa un set contro Marie Bouzkova, dilagando solo nel secondo parziale (6-4 6-2) mentre Karolina Muchova è stata la nuova vittima di un infortunio: fastidi al piede sinistro, fatica a gestire il caldo, e la partita contro Jil Teichmann è stata un mezzo disastro. Rapido 5-0 per la svizzera nel primo set che nel secondo ha addirittura rimontato dall’1-5 per chiudere 6-1 7-5. Infine, l’ottimo momento di Sorana Cirstea è continuato con la rumena che ha raggiunto gli ottavi superando 6-0 6-0 Solana Sierra, vincitrice contro Jasmine Paolini al turno precedente.

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