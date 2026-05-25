Roland Garros: Paolini parte con un successo

Jasmine Paolini è al secondo turno del Roland Garros 2026 dopo la vittoria per 7-5 6-3 ai danni di Dayana Yastremska nel match d’esordio a Parigi.

Siamo al secondo Slam stagionale e la toscana prova ora a dare il via a una fase tutta nuova dopo il periodo poco felice tra Stoccarda e Roma. È uscita dalla top-10 dopo quasi due anni consecutivi, ma soprattutto pesano le sconfitte ricevute prima contro Zeynep Sonmez in Germania, poi contro Elise Mertens a Roma, soprattutto con tutto il peso che il Foro Italico portava con sé dopo i grandi exploit degli ultimi due anni.

La partita di oggi rappresenta un primo passo, in una giornata difficile per tutti a causa del caldo anomalo e tutte le difficoltà che questo momento può portare. Di fatto, la numero 13 del seeding non aveva nemmeno un incontro tanto semplice, sulla carta, con l’ucraina che va spesso a folate e nelle ultime settimane ha messo insieme prima una brutta sconfitta a Roma quando conduceva 6-1 nel tie-break decisivo, poi ha finito per trionfare nel WTA 125 di Parma. E il primo set è stato figlio di questa altalena tra le due: 3-1 per l’azzurra divenuto 5-3 per l’ucraina e successivamente 7-5 per la finalista del 2024.

Si è risolto quasi tutto nella testa delle due: Jasmine ha faticato, complice anche la grande aggressività della rivale, ma è emersa alla fine molto bene dai due game chiave, tra 3-5 e 5-5. Col servizio si è “salvata” da 30-30 e poi ha raccolto gli errori dovuti alla fretta di una Yastremska che si è sciolta fino al 7-5 conclusivo. Nel secondo parziale la distanza tra le due non si è mai ricucita e Jasmine ha potuto chiudere senza ulteriori patemi per affrontare al secondo turno Solana Sierra, protagonista in queste ultime settimane di alcune belle prestazioni (come a Roma, dove malgrado la sconfitta ha avuto un doppio break di vantaggio nel terzo set contro Coco Gauff) e in generale porta con sé un tennis molto diverso dall’ucraina. Sarà una sfida molto più “da terra battuta” di oggi, giocabile per Paolini ma che la impegnerà probabilmente su aspetti diversi.

Se Lucia Bronzetti ieri è stata superata (6-3 6-1 per Marie Bouzkova) oggi la nostra numero 1 non ha fatto altrettanto e ora avrà anche più tempo per recuperare, non essendosi segnata in doppio dove la compagna di squadra Sara Errani ha scelto invece Lilli Tagger, anche visti i rapporti della giovanissima austriaca con Francesca Schiavone. Una rinuncia pesante, essendo Jasmine campionessa in carica assieme alla romagnola, ma forse necessaria in questo momento per riprendersi.

Dalla stessa categoria