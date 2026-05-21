Roland Garros, tabellone: Gauff con Sabalenka, Ostapenko vicina a Swiatek

1° QUARTO DI TABELLONE

[1] A. Sabalenka vs J. Bouzas Maneiro

[Q] vs E. Jaquemont

D. Kasatkina vs Z. Sonmez

[Q] vs [31] C. Bucsa

[17] I. Jovic vs A. Eala

E. Navarro vs J. Tjen

D. Vekic vs [WC] A. Tubello

L. Siegemund vs [16] N. Osaka

[9] V. Mboko vs N. Bartunkova

S. Waltert vs K. Siniakova

A. Ruzic vs [Q]

H. Vandewinkel vs [19] M. Keys

[25] D. Shnaider vs R. Zarazua

[Q] vs M. Kessler

[Q] vs O. Oliynykova

K. Birrell vs [5] J. Pegula

2° QUARTO DI TABELLONE

[4] C. Gauff vs T. Townsend

D. Galfi vs [Q]

[wc] A. Urhobo vs K. Boulter

M. Joint vs [28] A. Potapova

[22] A. Kalinskaya vs L. Boisson

[Q] vs E. Cocciaretto

T. Gibson vs Y. Putintseva

C. Osorio vs [14] E. Alexandrova

[12] L. Noskova vs M. Sakkari

[Q] vs M. Uchijima

[Q] vs Q. Zheng

T. Maria vs [23] E. Mertens

[20] A. Li vs Zhang S.

A. Kalinina vs D. Parry

J. Grabher vs [Q]

S. Rakotomanga Rajaonah vs [6] A. Anisimova

3° QUARTO DI TABELLONE

[7] E. Svitolina vs A. Bondar

[Q] vs [WC] L. Jeanjean

S. Sorribes Tormo vs T. Korpatsch

L. Tagger vs [32] X. Wang

[21] C. Tauson vs D. Snigur

S. Kenin vs P. Stearns

A. Tomljanovic vs C. McNally

[Q] vs [11] B. Bencic

[15] M. Kostyuk vs O. Selekhmeteva

K. Volynets vs [WC] C. Burel

P. Udvardy vs V. Golubic

vs [24] L. Fernandez

[29] A. Ostapenko vs E. Seidel

T. Valentova vs M. Linette

S. Bejlek vs [Q]

[WC] E. Jones vs [2] I. Swiatek

4° QUARTO DI TABELLONE

[8] M. Andreeva vs [WC] F. Ferro

[Q] vs E. Arango

F. Jones vs B. Haddad Maia

[Q] vs [27] M. Bouzkova

[20] L. Samsonova vs J. Teichmann

M. Frech vs E. G. Ruse

K. Rakhimova vs J. Cristian

A. Zakharova vs [12] K. Muchova

[13] J, Paolini vs D. Yastremska

E. Raducanu vs S. Sierra

P. Marcinko vs E. Lys

[WC] K. Efremova vs [18] S. Cirstea

[31] H. Baptiste vs B. Krejcikova

D. Kovinic vs [Q]

A. Blinkova vs Y. Starodubtseva

V. Erjavec vs [2] E. Rybakina

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