21 Mag 2026 14:48 - Senza categoria

Roland Garros, tabellone: Gauff con Sabalenka, Ostapenko vicina a Swiatek

di Diego Barbiani

1° QUARTO DI TABELLONE

[1] A. Sabalenka vs J. Bouzas Maneiro
[Q] vs E. Jaquemont
D. Kasatkina vs Z. Sonmez
[Q] vs [31] C. Bucsa
[17] I. Jovic vs A. Eala
E. Navarro vs J. Tjen
D. Vekic vs [WC] A. Tubello
L. Siegemund vs [16] N. Osaka
[9] V. Mboko vs N. Bartunkova
S. Waltert vs K. Siniakova
A. Ruzic vs [Q]
H. Vandewinkel vs [19] M. Keys
[25] D. Shnaider vs R. Zarazua
[Q] vs M. Kessler
[Q] vs O. Oliynykova
K. Birrell vs [5] J. Pegula

2° QUARTO DI TABELLONE

[4] C. Gauff vs T. Townsend
D. Galfi vs [Q]
[wc] A. Urhobo vs K. Boulter
M. Joint vs [28] A. Potapova
[22] A. Kalinskaya vs L. Boisson
[Q] vs E. Cocciaretto
T. Gibson vs Y. Putintseva
C. Osorio vs [14] E. Alexandrova
[12] L. Noskova vs M. Sakkari
[Q] vs M. Uchijima
[Q] vs Q. Zheng
T. Maria vs [23] E. Mertens
[20] A. Li vs Zhang S.
A. Kalinina vs D. Parry
J. Grabher vs [Q]
S. Rakotomanga Rajaonah vs [6] A. Anisimova

3° QUARTO DI TABELLONE

[7] E. Svitolina vs A. Bondar
[Q] vs [WC] L. Jeanjean
S. Sorribes Tormo vs T. Korpatsch
L. Tagger vs [32] X. Wang
[21] C. Tauson vs D. Snigur
S. Kenin vs P. Stearns
A. Tomljanovic vs C. McNally
[Q] vs [11] B. Bencic
[15] M. Kostyuk vs O. Selekhmeteva
K. Volynets vs [WC] C. Burel
P. Udvardy vs V. Golubic
vs [24] L. Fernandez
[29] A. Ostapenko vs E. Seidel
T. Valentova vs M. Linette
S. Bejlek vs [Q]
[WC] E. Jones vs [2] I. Swiatek

4° QUARTO DI TABELLONE

[8] M. Andreeva vs [WC] F. Ferro
[Q] vs E. Arango
F. Jones vs B. Haddad Maia
[Q] vs [27] M. Bouzkova
[20] L. Samsonova vs J. Teichmann
M. Frech vs E. G. Ruse
K. Rakhimova vs J. Cristian
A. Zakharova vs [12] K. Muchova
[13] J, Paolini vs D. Yastremska
E. Raducanu vs S. Sierra
P. Marcinko vs E. Lys
[WC] K. Efremova vs [18] S. Cirstea
[31] H. Baptiste vs B. Krejcikova
D. Kovinic vs [Q]
A. Blinkova vs Y. Starodubtseva
V. Erjavec vs [2] E. Rybakina

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