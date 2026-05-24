Roland Garros, day-1: risultati tabellone femminile

T. Korpatsch b. S. Sorribes Tormo 6-4 6-2

[32] Wang Xinyu b. L. Tagger 6-3 3-6 6-4

[21] C. Tauson vs D. Snigur

S. Kenin vs P. Stearns

C. McNally b. A. Tomljanovic 3-6 7-6(5) 6-3

[11] B. Bencic b. S. Kraus 6-2 6-3

[15] M. Kostyuk b. O. Selekhmeteva 6-2 6-3

K. Volynets b. [WC] C. Burel 6-3 6-1

M. Linette b. T. Valentova 5-7 6-4 7-6(9)

S. Bejlek vs [Q] S. Stephens

[8] M. Andreeva b. [WC] F. Ferro 6-3 6-3

M. Bassols Ribeira vs E. Arango

F. Jones b. B. Haddad Maia 1-6 7-6(4) 6-2

[27] M. Bouzkova b. [Q] L. Bronzetti 6-3 6-1

M. Frech b. E. G. Ruse 7-6(4) 2-1 ritiro

E. Raducanu vs S. Sierra

[WC] K. Efremova vs [19] S. Cirstea

[26] H. Baptiste b. B. Krejcikova 6-7(7) 7-6(6) 6-2

[Q] Wang Xiyu b. [PR] D. Kovinic 6-3 6-1

Y. Starodubtseva b. A. Blinkova 6-3 6-1

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