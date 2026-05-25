Roland Garros, day-2: risultati tabellone femminile

D. Kasatkina b. Z. Sonmez 6-4 6-4

[Q] S. Bandecchi b. [31] C. Bucsa 6-4 2-6 6-4

[25] D. Shnaider vs R. Zarazua

[Q] H. Guo vs M. Kessler

[WC] A. Urhobo vs K. Boulter

M. Joint vs [28] A. Potapova

T. Gibson vs Y. Putintseva

C. Osorio vs [14] E. Alexandrova

[Q] M. Chwalinska b. Zheng Q. 6-4 6-0

T. Maria vs [23] E. Mertens

J. Grabher b. [Q] R. Sramkova 6-2 6-2

[WC] S. Rakotomanga Rajaonah vs [6] A. Anisimova

[7] E. Svitolina vs A. Bondar

[Q] K. Quevedo vs [WC] L. Jeanjean

P. Udvardy vs V. Golubic

A. Parks vs [24] L. Fernandez

[29] A. Ostapenko vs E. Seidel

J. Teichmann b. [20] L. Samsonova 6-4 6-2

K. Rakhimova vs J. Cristian

A. Zakharova vs [10] K. Muchova

[13] J. Paolini b. D. Yastremska 7-5 6-3

P. Marcinko vs E. Lys

V. Erjavec vs [2] E. Rybakina

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