25 Mag 2026 14:26 - Senza categoria

Roland Garros, day-2: risultati tabellone femminile

di Diego Barbiani

D. Kasatkina b. Z. Sonmez 6-4 6-4
[Q] S. Bandecchi b. [31] C. Bucsa 6-4 2-6 6-4
[25] D. Shnaider vs R. Zarazua
[Q] H. Guo vs M. Kessler
[WC] A. Urhobo vs K. Boulter
M. Joint vs [28] A. Potapova
T. Gibson vs Y. Putintseva
C. Osorio vs [14] E. Alexandrova
[Q] M. Chwalinska b. Zheng Q. 6-4 6-0
T. Maria vs [23] E. Mertens
J. Grabher b. [Q] R. Sramkova 6-2 6-2
[WC] S. Rakotomanga Rajaonah vs [6] A. Anisimova
[7] E. Svitolina vs A. Bondar
[Q] K. Quevedo vs [WC] L. Jeanjean
P. Udvardy vs V. Golubic
A. Parks vs [24] L. Fernandez
[29] A. Ostapenko vs E. Seidel
J. Teichmann b. [20] L. Samsonova 6-4 6-2
K. Rakhimova vs J. Cristian
A. Zakharova vs [10] K. Muchova
[13] J. Paolini b. D. Yastremska 7-5 6-3
P. Marcinko vs E. Lys
V. Erjavec vs [2] E. Rybakina

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