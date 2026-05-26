Per molti anni il tennis in Italia è stato considerato uno sport elegante ma distante dal grande pubblico, seguito soprattutto durante gli Slam o nei momenti in cui emergeva qualche talento particolare. Oggi la situazione è completamente diversa. Il tennis è tornato al centro dell’attenzione mediatica, riempiendo palinsesti televisivi, social network e discussioni quotidiane tra […]
26 Mag 2026 18:31 - Senza categoria
Roland Garros, day-3: risultati tabellone femminile
di Diego Barbiani
[1] A. Sabalenka b. J. Bouzas Maneiro 6-4 6-2
E. Jaquemont b. [Q] L. Fruhvirtova 6-4 6-3
[17] I. Jovic b. A. Eala 6-4 6-2
E. Navarro b. J. Tjen 6-4 6-3
D. Vekic b. [WC] A. Tubello 6-3 6-2
[14] N. Osaka b. L. Siegemund 6-3 7-6(3)
[9] V. Mboko vs N. Bartunkova
S. Waltert vs K. Siniakova
A. Ruzic b. [Q] A. Krueger 3-6 6-2 6-2
H. Wandewienkel vs [17] M. Keys
[Q] E. Pridankina vs O. Oliynykova
K. Birrell vs [5] J. Pegula
[4] C. Gauff b. T. Townsend 6-4 6-0
[Q] M. Sherif b. D. Galfi 7-5 6-4
[22] A. Kalinskaya vs L. Boisson
[Q] A. Korneeva b. E. Cocciaretto 6-3 6-3
M. Sakkari b. [12] L. Noskova 7-5 7-6(3)
[Q] C. Liu b. M. Uchijima 3-6 6-0 4-1 ritiro
[30] A. Li b. Zhang S. 6-4 6-2
A. Kalinina vs D. Parry
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