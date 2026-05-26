Roland Garros, day-3: risultati tabellone femminile

[1] A. Sabalenka b. J. Bouzas Maneiro 6-4 6-2

E. Jaquemont b. [Q] L. Fruhvirtova 6-4 6-3

[17] I. Jovic b. A. Eala 6-4 6-2

E. Navarro b. J. Tjen 6-4 6-3

D. Vekic b. [WC] A. Tubello 6-3 6-2

[14] N. Osaka b. L. Siegemund 6-3 7-6(3)

[9] V. Mboko vs N. Bartunkova

S. Waltert vs K. Siniakova

A. Ruzic b. [Q] A. Krueger 3-6 6-2 6-2

H. Wandewienkel vs [17] M. Keys

[Q] E. Pridankina vs O. Oliynykova

K. Birrell vs [5] J. Pegula

[4] C. Gauff b. T. Townsend 6-4 6-0

[Q] M. Sherif b. D. Galfi 7-5 6-4

[22] A. Kalinskaya vs L. Boisson

[Q] A. Korneeva b. E. Cocciaretto 6-3 6-3

M. Sakkari b. [12] L. Noskova 7-5 7-6(3)

[Q] C. Liu b. M. Uchijima 3-6 6-0 4-1 ritiro

[30] A. Li b. Zhang S. 6-4 6-2

A. Kalinina vs D. Parry

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