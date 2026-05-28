Roland Garros, day-5: risultati tabellone femminile

[1] A. Sabalenka b. E. Jaquemont 7-5 6-2

D. Kasatkina b. [Q] S. Bandecchi 7-5 7-6(11)

[17] I. Jovic b. E. Navarro 6-0 6-3

[16] N. Osaka b. D. Vekic 7-6(4) 6-4

[9] V. Mboko vs K. Siniakova

[19] M. Keys b. A. Ruzic 6-4 6-4

[25] D. Shnaider b. M. Kessler 7-6(3) 6-1

O. Oliynykova b. K. Birrell 6-3 0-6 7-6(5)

[4] C. Gauff b. [Q] M. Sherif 6-3 6-2

[28] A. Potapova b. K. Boulter 5-7 6-4 6-2

[22] A. Kalinskaya b. A. Korneeva 7-6(2) 6-4

C. Osorio b. Y. Putintseva 7-5 6-7(6) 7-5

M. Sakkari b. [Q] C. Liu 6-7(7) 6-3 6-3

[Q] M. Chwalinska b. [23] E. Mertens 6-4 6-0

D. Parry b. [30] A. Li 6-3 6-4

[6] A. Anisimova b. [Q] J. Grabher 6-0 ritiro

Dalla stessa categoria