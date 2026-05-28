28 Mag 2026 16:44 - Senza categoria

Roland Garros, day-5: risultati tabellone femminile

di Diego Barbiani

[1] A. Sabalenka b. E. Jaquemont 7-5 6-2
D. Kasatkina b. [Q] S. Bandecchi 7-5 7-6(11)
[17] I. Jovic b. E. Navarro 6-0 6-3
[16] N. Osaka b. D. Vekic 7-6(4) 6-4
[9] V. Mboko vs K. Siniakova
[19] M. Keys b. A. Ruzic 6-4 6-4
[25] D. Shnaider b. M. Kessler 7-6(3) 6-1
O. Oliynykova b. K. Birrell 6-3 0-6 7-6(5)
[4] C. Gauff b. [Q] M. Sherif 6-3 6-2
[28] A. Potapova b. K. Boulter 5-7 6-4 6-2
[22] A. Kalinskaya b. A. Korneeva 7-6(2) 6-4
C. Osorio b. Y. Putintseva 7-5 6-7(6) 7-5
M. Sakkari b. [Q] C. Liu 6-7(7) 6-3 6-3
[Q] M. Chwalinska b. [23] E. Mertens 6-4 6-0
D. Parry b. [30] A. Li 6-3 6-4
[6] A. Anisimova b. [Q] J. Grabher 6-0 ritiro

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