29 Mag 2026 18:08 - Senza categoria

Roland Garros, day-6: risultati tabellone femminile

di Diego Barbiani

[7] E. Svitolina b. [Q] T. Korpatsch 6-2 6-3
[11] B. Bencic vs P. Stearns
[15] M. Kostyuk b. V. Golubic 6-4 6-3
[3] I. Swiatek b. M. Linette 6-4 6-4
[8] M. Andreeva b. [27] M. Bouzkova 6-4 6-2
J. Teichmann b. [10] K. Muchova 6-1 7-5
[18] S. Cirstea b. S. Sierra 6-0 6-0
[Q] Wang Xiyu b. Y. Starodubtseva 6-3 7-5

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