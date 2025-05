Roland Garros: buon esordio per Musetti. Gioia Gigante, ko Nardi Due vittorie e una sconfitta il bilancio della prima giornata azzurra a Parigi, aspettando Sonego

Lorenzo Musetti inizia bene il suo percorso al Roland Garros 2025: il carrarino ha battuto senza difficolta il qualificato tedesco Yannick Hanfmann, numero 137 ATP, all’esordio a Parigi sul Philippe Chatrier. Musetti, da domani numero 7 del mondo e testa di serie numero 8 nel torneo, si è imposto in tre set col punteggio di 7-5 6-2 6-0 in poco più di due ore di gioco. Hanfmann, che aveva battuto l’azzurro in due occasioni entrambe su terra rossa (al Challenger di Todi nel 2020 e nel Masters 1000 di Madrid nel 2023) ha retto soltanto per un set, poi il break di Musetti sul 5-5 ha spaccato in due la partita e da lì per l’italiano è stato tutto molto agevole. Al secondo turno Lorenzo affronterà il colombiano Daniel Elahi Galan, che ha battuto in cinque set il francese Royer.

Prima gioia nel main draw di un torneo Slam per Matteo Gigante: il 23enne romano, dopo aver superato le qualificazioni, ha sfruttato al meglio l’occasione datagli dal sorteggio, che lo ha opposto a un avversario alla portata, il libanese Benjamin Hassan, anch’egli qualificato. Gigante ha dominato il match imponendosi con un netto 6-4 6-2 6-0 e per la prima volta ottiene una vittoria in un torneo Major. Al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Tomas Etcheverry e Stefanos Tsitsipas. Meno bene è andata invece a Luca Nardi: il pesarese è stato battuto in tre set dall’ungherese Fabian Marozsan, sempre molto ostico su terra. Nardi non ha mai avuto chance nei primi due parziali mentre nel terzo è riuscito a issarsi fino al tie break salvo poi cedere per 7 punti a 3. Per lui il primo successo in un torneo del Grand Slam resta ancora un tabù.

