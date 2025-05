Oktennis nel podcast di Jacopo Lo Monaco: Paolini può tornare alle Finals?

Diego Barbiani, che si occupa del circuito WTA per Oktennis, è stato ospite nel podcast JLM Podcast di Jacopo Lo Monaco, telecronista per Eurosport/Discovery+, per fare il punto sulla situazione nel tour femminile dopo i primi quattro mesi dell’anno.

L’analisi partiva dalla Race WTA e cercava di individuare chi tra le prime è già in un’ottima posizione per quanto riguarda le Finals, con almeno tre nomi che sembrano già scontati (uno ufficioso già ora, Madison Keys, per lo Slam vinto e uno per il largo margine su tutte le altre, Aryna Sabalenka) e altrettanti a cui in teoria non serviranno troppi sforzi visto il limite negli anni passati.

Oltre a questo, si è discusso del momento attuale tra il lavoro di Sabalenka, l’arrivo di Mirra Andreeva, le fatiche di Iga Swiatek, le soddisfazioni di Madison Keys e la regolarità di alcune “veterane”, finendo con la situazione di Jasmine Paolini che, dopo l’ottimo 2024, andrà ora incontro ai tanti punti in scadenza che potrebbero rivoluzionare la sua situazione. Dovesse riuscire a contenere (o addirittura migliorare) le perdite, potrebbe davvero rientrare nel lotto delle giocatrici che voleranno a Riyad a inizio novembre per le Finals del 2025.

Trovate il podcast su Spotify o qui (dal canale YouTube JLM Podcast).

