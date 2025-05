Gauff ancora fatale per Andreeva: terza semifinale a Roma

[4] C. Gauff b. [7] M. Andreeva 6-4 7-6(5)

Mirra Andreeva non è riuscita a cambiare le sorti del confronto contro Coco Gauff, malgrado oggi ci sia stata molta più incertezza rispetto alla sfida dei quarti di finale del WTA 1000 di Madrid. Ancora una volta, però, la statunitense è stata fatale alla russa spuntandola per 6-4 7-6(5) e ottenendo così la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, la terza in carriera. La notizia, per lei, è che stavolta non avrà più Iga Swiatek di fronte contro cui ha perso le due occasioni precedenti: contro di lei o la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka o la numero 8 del seeding Zheng Qinwen.

A fare la differenza, in due set così tirati, è stata la maggiore solidità complessiva di Gauff, soprattutto nelle fasi decisive del secondo set. Un autentico muro che si alzava a fondo campo e ha spesso portato l’avversaria a sbagliare, con un’Andreeva in generale apparsa poco a suo agio con le traiettorie spesso arcuate della statunitense. Coco, malgrado un inciampo col servizio sul 5-3 nel primo parziale, è parsa gestire molto meglio quel colpo rispetto a inizio torneo dimostrando già nel match nel complesso molto più agevole e libero di pressioni contro Emma Raducanu al quarto turno un passo in avanti sostanziale. Oggi però, spesso chiamata a gestire momenti delicati, ha risposto molto bene e con percentuali conclusive molto interessanti come un 72% di prime palle in campo nel secondo set e un complessivo 73% ottenuto quando c’era la prima in campo.

Due semifinali molto importanti per lei, tra qui e Madrid, appena prima del Roland Garros dove potrebbe essere una delle principali antagoniste al cammino di Aryna Sabalenka, quest anno inevitabilmente considerata la principale favorita con Iga Swiatek al momento più nelle retrovie anche se, da nuova numero 2, si garantirebbe la possibilità di non trovarla prima dell’eventuale finale come avvenuto anche in Spagna lì dove ha deluso abbastanza nell’ultimo atto. In caso di vittoria della bielorussa stasera, però, potrebbe già esserci una chance per cancellare quanto visto a Madrid e offrire qualche spunto in più in vista del secondo Slam stagionale.

