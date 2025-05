Errani e Paolini show: ancora finale agli Internazionali Battuta la coppia russa Andreeva-Shnaider, le azzurre puntano al bis a Roma

Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale di doppio agli Internazionali d’Italia. Le due azzurre a Roma sono campionesse in carica e hanno battuto in due set, 6-4 6-4, la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Le azzurre adesso affronteranno la coppia vincente della sfida Kudermetova/Mertens-Hunter/Perez. Per la coppia Errani-Paolini è la finale numero 9 dall’inizio del loro sodalizio: il bilancio è di sei vittorie e due sconfitte. Tra i successi c’è anche l’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia, dove proveranno a confermarsi con Paolini che spera nella clamorosa doppietta singolare-doppio che nel femminile a Roma è riuscita solo a Monica Seles.

“C’è tantissima gioia e soddisfazione per questa finale”, ha detto Sara Errani dopo aver conquistato la finale. “Siamo state solide e attente e siamo felicissime”, ha aggiunto Errani che parlando di ‘Jas’ ha concluso: “Non è facile giocare sia singolo che doppio, ha dato tutto anche oggi e la posso solo ringraziare”. Jasmine Paolini parla invece delle avversarie di oggi, Andreeva-Shnaider, la coppia battute anche nella finale dei Giochi di Parigi. “È sempre tosta giocare contro di loro – dice -, lo abbiamo fatto diverse volte, ma oggi è stato un match molto buono. Mattarella alla mia finale? Sono contenta, la visita che abbiamo fatto al Quirinale l’anno scorso è stata emozionante, spero di essere concentrata sulla partita”.

