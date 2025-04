Paolini veleggia al secondo turno: dopo Lys ci sarà Niemeier

Jasmine Paolini ha vissuto una serata a Stoccarda dove tutto è spesso sembrato a suo favore. Una vittoria netta nel suo esordio nel WTA 500 alla Porsche Arena, un 6-2 6-1 ai danni di Eva Lys, wild-card locale, che l’ha vista dominante contro un’avversaria apparsa a tratti presa da troppa foga.

La tedesca, che ha ricevuto qui domenica un riconoscimento dagli organizzatori venendo nominata Porsche Friend member, ha visto emergere quasi subito tutta la differenza nel calibro tra lei e la toscana. Un atteggiamento, per Lys, che da subito era parso voler spingere per evitare di essere attaccata, dovendo però farlo con una precisione e una costanza che non avevano vero margine di successo.

Paolini, spesso, sembrava trovarsi a suo agio nel gestire quella pressione e cercare di rigiocare con un po’ più di attenzione alla ricerca della palla giusta da spingere. Soltanto sul 3-1 nel primo parziale Jasmine si è un po’ smarrita, mancando la palla del 4-1 per questione di centimetri e subire il ritorno della tedesca che non riusciva però a completare la rimonta e dal nuovo break, per il 4-2, Jasmine prendeva definitivamente il largo. Nella mezz’ora successiva sopraggiungeva anche enorme scoramento in Eva, sempre più in balia del momento negativo. Solo sullo 0-4 Lys si è po’ scrollata il pensiero negativo, approfittando anche di qualche errore dell’azzurra, e sbloccava quantomeno il punteggio senza riuscire però a dare continuità alla rimonta, fermatasi sul 40-15 nel game successivo.

Paolini, ripresa in mano la situazione, si è portata facilmente al traguardo e ha poi dichiarato di fronte ad Andrea Petkovic, ex tennista e ora annunciatrice del torneo tedesco, sul come si sia trovata a dover “fare il mio lavoro” e giocare la partita con il massimo impegno malgrado quasi tutto il pubblico fosse lì per la sua rivale. Situazione che si verificherà anche al secondo turno quando sfiderà Jule Niemeier, anche lei in tabellone con una wild-card e protagonista di un incredibile 4-6 6-3 6-4 ai danni di Laura Siegemund, che si era trovata a condurre 4-1 nel parziale decisivo prima di crollare.

Tra gli altri risultati di giornata c’è l’eliminazione a sorpresa di Donna Vekic per opera di Jana Fett, col punteggio di 7-6(2) 6-4. Sarà proprio quest ultima l’avversaria, mercoledì, di Iga Swiatek, numero 2 del seeding. Ekaterina Alexandrova ha poi battuto 6-3 6-3 Liudmila Samsonova mentre Aljona Ostapenko ha approfittato del ritiro di Dayana Yastremska sul punteggio di 6-3 3-0.

