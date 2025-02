Tutto facile per la Paolini a Doha. Fuori Sabalenka e Gauff

Buona la prima all’WTA 1000 di Doha per Jasmine Paolini. al primo turno sconfigge in due set la francese Garcia. Partita durata poco più di un’ora con il servizio è stato pressoché simile per entrambe.

Per l’italiana ottima la percentuale di punti vinti con la prima di servizio, 74%. Nel primo set, Jasmine perde subito il servizio ma contro brekka al secondo gioco, ristabilendo la parità. Nel sesto gioco brekka di nuovo, assicurandosi un vantaggio che le ha permesso di vincere il set. Altri due break nel secondo set hanno permesso alla Paolini di vincere anche il secondo set e vincere il match. Al prossimo turno se la dovrà vedere con la lettone Ostapenko che in questo torneo sembra aver ritrovato il gioco che le mancava da troppo tempo. Sarà una partita interessantissima, da seguire con attenzione. Jasmine è l’unica azzurra in gara al torneo WTA 1000 di Doha.

Tra le big, invece, la giornata è disastrosa. Fuori tante delle testa di serie tra cui spiccano nomi eccellenti: Aryna Sabalenka (n.1 del tabellone), Coco Gauff (n.3), Zheng Qinwen (n.7), Paula Badosa (n.10) e Mirra Andreeva (n.12).

La numero 1 del mondo, al rientro a Doha dopo aver saltato le ultime due edizioni, è stata rimontata e battuta al tiebreak decisivo da Ekaterina Alexandrova, reduce dal trionfo al WTA 500 di Linz. 3-6 6-3 7-6(5) il punteggio che ha premiato la russa, capace di rientrare da un break di ritardo nella parte conclusiva del terzo set e imporsi al dodicesimo punto del tiebreak quando la rivale ha colpito male un rovescio in avanzamento mettendolo nel mezzo del corridoio. La numero 3, inserita nella sua stessa metà, ha subito la seconda sconfitta in carriera contro Marta Kostyuk (6-2 7-5) sprecando a sua volta un 4-2 di vantaggio nel secondo parziale. Alexandrova sfiderà ora Elise Mertens mentre Kostyuk avrà Magda Linette.

Netto successo anche per Ons Jabeur contro Zheng, a denotare ancora un inizio di 2025 molto a rilento per la cinese che ha vinto appena una partita su tre disputate e che sta pagando forse in maniera pesante una off season molto travagliata per i tanti impegni avuti e il ritardo nella preparazione. Per Andreeva e Badosa, invece, sconfitte in partite che già sulla carta erano abbastanza delicate. La giovanissima Mirra ha ceduto 3-6 6-3 7-5 contro Rebecca Sramkova, mentre la spagnola è stata superata da Amanda Anisimova.

