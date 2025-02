Per l’Italia è sempre festa: Bronzetti in finale a Cluj

L. Bronzetti b. K. Siniakova [5] 4-0 rit.

[1] A. Potapova b. A. Sasnovich 6-3 7-5



Lucia Bronzetti vola in finale all’WTA 250 di Cluj-Napoca. La romagnola ha approfittato del problema alla gamba destra della ceca Katerina Siniakova, che si è ritirata dopo aver perso i primi 4 game. Siniakova era entrata in campo con una vistosa fasciatura, ha provato per quanto ha potuto ma ha poi preferito non peggiorare le cose. Il match ha quindi ben poco da dire visto che la ceca che non è mai entrata in partita a causa del dolore e fastidio alla gamba. Per Lucia Bronzetti è la quarta finale in un WTA 250. Adesso in finale dovrà affrontare la numero 1 del torneo, Anastasia Potapova, n. 32 WTA, che ha superato Aleksandra Sasnovich, in una partita molto tirata.

La sfida di domani sarà interessante, in questo torneo, Lucia ha sfidato diverse avversarie che non erano in buone condizioni. Potapova invece ha incontrato avversarie molto più ostiche.

