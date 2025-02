Niente successo per la Bronzetti, a Cluji vince la Potapova

Anastasia Potapova, vince il suo terzo titolo in carriera in singolare a 23 anni in quel di Cluj-Napoca. Terzo WTA 250 per la russa, peccato per Lucia

Bronzetti che parte molto bene nel primo set, servendo al 59% e con il 76% di punti vinti con la prima.

Grazie al break ottenuto nel nono gioco si aggiudica il set, portandosi avanti nel punteggio. Nel secondo set perde un po’ di lucidità e freschezza l’azzurra, che serve peggio, mentre l’avversaria alza le sue

percentuali e brekka due volte la Bronzetti.

Lucia sembra essere stanca in campo dopo che nel primo set ha dato tutta se stessa e nel terzo set subisce subito un break in apertura e al quinto gioco. In quest’ultimo set, Bronzetti torna a servire bene ma non basta perché Potapova alza ulteriormente il ritmo.

Non riesce a recuperare lo svantaggio e sfuma così il successo nella sua quarta finale a livello WTA. Per Potapova, vittoria che fa morale per i prossimi impegni, soprattutto è stato ottimo il gioco espresso in tutto il suo torneo.

Dalla stessa categoria