Errani e Paolini, beffa enorme. Eliminate dalle WTA Finals

Finisce malissimo l’avventura alle WTA Finals di doppio per sara Errani e Jasmine Paolini, che perdono la seconda partita consecutiva da match point a favore e si ritrovano eliminate.

3-6 7-6(3) 11-9 per Veronika Kudermetova e Chan Hao Ching, che si erano trovate a rispondere per rimanere in partita. Fatto il controbreak hanno vinto il tiebreak per imporsi poi nel supertiebreak decisivo.

