Cocciaretto vola: ottavi al Roland Garros, sfiderà Gauff

Splendido risultato per Elisabetta Cocciaretto, rientrata in campo come meglio non poteva dopo aver concluso il suo secondo turno al Roland Garros ieri nel tardo pomeriggio. La marchigiana, oggi, ha messo insieme una grande prestazione per battere la numero 17 del seeding Liudmila Samsonova 7-6(4) 6-2 e ottenere per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in uno Slam. Domenica, contro di lei, la numero 3 del mondo Coco Gauff.

Samsonova è la seconda testa di serie tra le prime 20 che Cocciaretto ha battuto fin qui, impreziosendo ancor di più quella vittoria al primo turno contro Beatriz Haddad Maia in rimonta. Alla fine ha dominato l’italo-russa, ma il punteggio poteva essere anche più ampio vista la super partenza e l’immediato vantaggio di 4-0. Siccome però questo è un sport dove l’aspetto mentale incide sempre, quando si è fermata l’avanzata dell’azzurra è cominciata un’altra partita. Samsonova, tra buoni servizi e smorzate efficaci ha iniziato a sentirsi molto meglio in campo, sfruttando anche in risposta quelle occasioni concesse dalle seconde palle di Elisabetta che ha sentito un po’ di tensione al servizio sul 5-3 e le due chance di break consecutive avute sul 5-5 sono scivolate via.

Al servizio, addirittura, ha rischiato di veder tutto rovinarsi quando l’ottimo rovescio lungolinea dell’avversaria la portava sotto 0-30. Con coraggio è risalita e arrivata al tie-break dove ha pescato il primo jolly vero sul 5-4, con una prima al centro che ha un po’ sorpreso Samsonova, volenterosa di attaccare da subito ma che ha messo lunga la risposta. Sul primo set point si è difesa molto bene dalle due pallate iniziali e l’ultimo dritto di Liudmila, spentosi sotto al nastro, le ha dato il pesantissimo primo parziale. Nel secondo, non ripetendo il momento di incertezza precedente, ha preso il largo salendo fino al 4-1 e tenendo molto bene fino alla fine.

Per lei, come detto, domenica ci sarà Gauff che fa un altro passettino in avanti col 6-2 6-4 contro Dayana Yastremska. Una partita fotocopia, quasi, del momento di entrambe. La statunitense pur senza impressionare è riuscita a raccogliere le proprie occasioni mentre l’ucraina, continuamente in spinta, non è riuscita a essere precisa nei momenti più importanti vanificando anche tre palle del controbreak per il 5-5 nel secondo set, quando stava risalendo da 2-5. Cocciaretto e Gauff quest anno si sono affrontate già a Dubai, quando Elisabetta fu sconfitta 6-1 7-5. 7-6 6-3, sempre per la numero 3 del seeding, il punteggio del WTA 1000 di Guadalajara nel 2022.

