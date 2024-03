WTA: Kerber e Wozniacki di nuovo contro a Indian Wells. Bene Swiatek

Caroline Wozniacki contro Angelique Kerber, atto numero 16. Il più inatteso. Al WTA 1000 di Indian Wells si ritroveranno contro le due ex numero 1 del mondo, protagoniste per un decennio nel tour femminile prima di staccarsi per motivi diversi. Una, la danese, aveva proprio annunciato il ritiro a causa dei tanti problemi fisici prima di dedicarsi alla famiglia creata col marito David Lee; l’altra, la tedesca, aveva dovuto fermarsi per la gravidanza ma al contrario non aveva mai avuto dubbi sull’idea di tornare.

Non hanno avuto, entrambe, un inizio di 2024 felice. Kerber addirittura era arrivata a Indian Wells senza alcuna vittoria, prima di racimolare successi contro avversarie di buon valore come Petra Martic, Aljona Ostapenko (primo successo contro una top-10 da tre anni) e oggi Veronika Kudermetova. Quest ultima, numero 17 del seeding, non è mai parsa capace di avere contromisure a un gioco troppo pulito e regolare, per quanto aggressivo, contro chi è davvero capace ancora adesso a 36 anni e dopo 18 mesi ferma a disintegrare pezzo per pezzo ogni tua convinzione. Kerber è stata letale e cinica quando doveva, aggressiva e lucida, concludendo per 6-4 7-5 l’incontro. In serata, invece, Wozniacki ha concesso qualcosa di più a Katie Volynets con la statunitense che si è presa il secondo set per 6-4 nell’unico parziale davvero lottato. Negli altri due, invece, la danese si è presa completamente la scena chiudendo 6-2 4-6 6-0.

Siamo nel primo quarto di tabellone, quello capitanato da Iga Swiatek. La polacca, che alla vigilia aveva una strada piena di trappole per arrivare almeno tra le prime quattro, ora si vede senza più altre teste di serie. Al quarto turno, infatti, avrà Yulia Putintseva che ha tolto di mezzo la numero 18 Madison Keys, fisicamente lontanissima da una buona condizione fisica dopo cinque mesi di stop per infortunio. La numero 1 del mondo si è imposta in un match cominciato piuttosto male contro Linda Noskova, un 6-4 6-0 abbastanza ingeneroso per la ceca che era arrivata al 4-2 e 15-40 prima di crollare mentalmente nel momento in cui Swiatek ha cominciato ad alzare il livello da fondo, col dritto cresciuto e una grande attenzione nel piazzare lo scambio in profondità. La ceca si è vista sempre più risucchiata in un match da cui non poteva uscirne bene, e sono arrivati 10 game consecutivi per l’avversaria. Putintseva, ugualmente, ha lottato di più nel primo set per poi dilagare fino al 6-4 6-1.

Risultati

[1] I. Swiatek b. [26] L. Noskova 6-4 6-0

Y. Putintseva b. [18] M. Keys 6-4 6-1

[PR] A. Kerber b. [17] V. Kudermetova 6-4 7-5

[WC] C. Wozniacki b. [WC] K. Volynets 6-2 4-6 6-0

[28] A. Potapova b. [LL] N. Podoroska 6-1 6-1

[13] J. Paolini b. [21] A. Kalinskaya 6-3 3-6 6-4

[12] B. Haddad Maia vs [22] A. Pavlyuchenkova

[31] M. Kostyuk b. [7] M. Vondrousova walkover

