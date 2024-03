Kerber torna a battere una top-10, avanzano Swiatek e Wozniacki

Erano passati ormai tre anni da quando Angelique Kerber superava una giocatrice classificata dentro la top-10: Barbora Krejcikova, alle Billie Jean King Cup Finals del 2021 a Praga. Oggi, al ritorno a Indian Wells, la tedesca si è presa una pesantissima vittoria a livello morale contro Aljona Ostapenko, in una partita in cui la lettone ha vissuto sull’ottovolante dall’inizio alla fine cedendo per 5-7 6-3 6-3.

Da parte della tedesca, le sensazioni dovrebbero essere piuttosto incoraggianti. Era ancora alla ricerca di una vittoria dal rientro dopo la maternità, e ora è al terzo turno di un WTA 1000 dopo la solida prestazione al primo turno contro Petra Martic e quella di volontà e qualità oggi. Ostapenko, da parte sua, continua il particolare trend in questo torneo: solo sei vittorie su 10 partite quando l’evento si è giocato a marzo, mentre addirittura quattro su cinque nell’anno in cui si è tenuto a ottobre (2021, dove fece semifinale).

Alla campionessa del Roland Garros 2017 non devono piacere tanto queste condizioni, con un cemento davvero molto lento e palle che a detta di tanti si sfaldano dopo pochi colpi, ma in generale è emersa la parte più imprevedibile (e negativa) del proprio gioco fin dai primi game. Avanti 3-1 e 40-15 al servizio, scivolata indietro 3-5 e 15-40, risalita fino al 7-5 2-0 e da lì il crollo definitivo. Kerber trovava più continuità da fondo campo e risaliva nel punteggio, vincendo un game chiave sul 3-2 e servizio cancellando almeno tre chance di break alla lettone che sul 3-5 non riusciva a salvarsi. Nel terzo, sempre immischiata in un lungo testa a testa, Ostapenko non sfruttava i break di vantaggio presi sullo 0-0 e 1-1, franando poi contro un’avversaria che ormai non sbagliava più in fase di copertura.

Esordio più agevole per la numero 1 del mondo Iga Swiatek, sebbene la partita contro Danielle Collins è stata davvero povera di spunti. 6-3 6-0 per la tennista di Varsavia, maturato grazie ai tantissimi errori di un’avversaria che mano a mano che passavano i game riusciva sempre meno a controllare i propri colpi. I primi game sono stati abbastanza equilibrati, ma sul 3-3 è arrivato il game spartiacque con la polacca che risaliva, bene, da 15-40 e riusciva seppur con qualche affanno a tenere la battuta. Collins, dopo il cambio campo, ha giocato il peggior game al servizio del suo match con due doppi falli e colpi che non trovavano (di molto) il campo. Iga, trovatasi a servire per il set, è andata con agio 40-0 e ha chiuso alla seconda chance. Persa la battuta anche all’inizio del secondo set, Danielle ha cominciato a spegnersi mentre Swiatek, senza fare granché, raccoglieva punto dopo punto e aumentava il margine.

Non è parsa ancora in una condizione eccezionale, ma oggi bastava molto poco per arrivare al traguardo, salvando un ultimo 15-40 sul 5-0 e concludendo con un rovescio vincente nei pressi della rete. Per lei, ora, una tra Linda Noskova e Camila Giorgi. Buon esordio anche per Marketa Vondrousova, che ha liquidato 6-0 6-2 la qualificata Bernanda Pera. Gran vittoria invece per Caroline Wozniacki, che ha vinto un match molto duro contro Donna Vekic per 7-6(5) 6-3.

Risultati

secondo turno

[1] I. Swiatek b. D. Collins 6-3 6-0

C. Giorgi vs [26] L. Noskova

[8] M. Keys vs [Q] H. Baptiste

Y. Putintseva b. [15] E. Alexandrova 7-5 6-1

[PR] A. Kerber b. [10] A. Ostapenko 5-7 6-3 6-3

[17] V. Kudermetova b. [Q] N. Hibino 6-1 7-5

[WC] C. Wozniacki b. [25] D. Vekic 7-6(5) 6-3

[WC] K. Volynets b. [6] O. Jabeur 6-4 6-4

[LL] K. Day vs [LL] N. Podoroska

[28] A. Potapova b. M. Bouzkova 7-5 6-1

[21] A. Kalinskaya b. [Q] T. Townsend 7-5 3-6 6-4

[13] J. Paolini b. T. Maria 6-3 6-3

[12] B. Haddad Maia b. [Q] R. Sramkova 7-5 6-2

[22] A. Pavlyuchenkova b. [Q] N. Parrizas Diaz 6-3 6-1

[31] M. Kostyuk b. [Q] M. Hontama 6-4 6-2

[7] M. Vondrousova b. [Q] B. Pera 6-0 6-2

primo turno

V. Tomova b. S. Kenin 6-4 7-6(5)

P. Stearns b. E. Cocciaretto 6-3 6-2

