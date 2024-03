Indian Wells: Paolini avanti convincendo. Fuori Cocciaretto e Giorgi

Jasmine Paolini ha cominciato con personalità il torneo WTA 1000 di Indian Wells, a quasi due settimane dal grande trionfo a Dubai. La toscana, testa di serie numero 13, si è presa la rivincita contro Tatjana Maria che l’aveva sconfitta un anno fa su questi stessi campi col punteggio di 6-3 6-3.

Un match cominciato con un break a zero, col dritto a comandare, con tanta sicurezza nei game successivi fino al doppio break che è valso il set sul 5-3. Maria, che lo scorso anno l’aveva incartata tra slice e discese a rete continue, oggi non riusciva invece a contenere l’aggressività e la precisione dell’azzurra, spesso padrona del campo e a cui nemmeno un break ceduto sul 2-0 nel secondo set ha scalfito la sicurezza che è andata mostrando in campo.

Immediato il nuovo break a favore dell’azzurra nel secondo parziale, grazie anche a una voleè bassa in avanzamento profonda e perfetta, e col game al servizio chiuso con autorità Jasmine è andata avanti 4-1. Sul 4-2 ha servito ancora una volta molto bene quando contava, cancellando una palla del controbreak e arrampicandosi poi a rete per il punto del 5-2. Mancati due match point nell’ottavo game, è riuscita comunque a chiudere con agio sul 5-3 grazie anche a un ottimo dritto lungolinea vincente sul 40-0. Al prossimo turno potrebbe esserci la rivincita della finale di Dubai, in caso Anna Kalinskaya dovesse battere Taylor Townsend.

Brutta sconfitta invece per Elisabetta Cocciaretto, che ha racimolato appena cinque game contro Peyton Stearns. Una partita che sa di occasione buttata, perché in caso di vittoria avrebbe avuto un match di cartello contro Aryna Sabalenka e anche perché la texana veniva da appena una vittoria negli ultimi sei mesi. Stearns, invece, ha dominato tatticamente l’azzurra giocando spesso con tanto spin sul dritto verso il dritto della marchigiana, che non riusciva così a spingere la palla. Il match non è durato molto, si è concluso 6-3 6-2 in un’ora e mezza circa e sabato in prime time serale sarà dunque la statuntiense a tenere a battesimo la numero 2 del seeding, grande favorita all’approdo quantomeno alla finale.

Nulla da fare nemmeno per Camila Giorgi, sconfitta in serata per 6-3 7-5 contro Linda Noskova. La testa di serie numero 26 ha preso subito il controllo del match con un doppio break di vantaggio nel set d’apertura, e dopo aver arginato il tentativo di rientro dell’azzurra cancellando le chance di 3-3 si è presa un nuovo game in risposta sul 5-3 completando il parziale. Nel secondo ha avuto più da lottare, vedendo subito svanire un vantaggio di 2-0 e arrivando punto a punto nelle delicate fasi finali. Prima ha vista svanire due match point sul 5-4, poi ha dovuto cancellare tre chance di break nell’undicesimo game, con anche una discreta dose di buona sorte su un dritto lungolinea (sul 30-40) che ha pizzicato l’ultimo millimetro disponibile di campo. Sul 6-5 ha trovato il terzo match point, concretizzato al termine di un lungo scambio dove si è impegnata prima in attacco e poi in difesa, raccogliendo l’ultimo dritto di Camila affossato a fondo rete.

Per la ceca, ora, la nuova sfida a Iga Swiatek come già avvenuto al terzo turno dell’Australian Open quando si impose 3-6 6-3 6-4.

Dalla stessa categoria