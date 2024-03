Giorgi parte col piede giusto, Paolini ritrova Maria. Bene Kerber

Buon esordio per Camila Giorgi al WTA 1000 di Indian Wells. Nel day-1 del torneo californiano l’azzurra ha liquidato la recente campionessa del WTA 500 di San Diego Katie Boulter con un netto 6-3 6-2 e affronterà al prossimo turno Linda Noskova, testa di serie numero 26.

Match di buon livello per Camila, protagonista fin dall’inizio e con l’unico, mezzo, irrilevante inciampo causato da un controbreak sul 2-0 nel primo parziale. Giorgi superiore in tanti aspetti, contro una britannica new entry in top-30 ma parsa molto scarica, nemmeno al 100% a causa di un fastidio a un piede che non le ha impedito di essere in campo ma l’ha tenuta sempre distante dal poter rappresentare una minaccia.

Giorgi ha volato a ritmo suo, Boulter cercava di fare qualcosa che però oggi non era nelle sue corde. Solo raramente è riuscita a tenere lo scambio vivo da fondo campo, nulla che potesse scalfire il flusso dell’azzurra che ha interrotto così una striscia di quattro sconfitte consecutive e colto la seconda vittoria del suo 2024.

Si è scoperto anche l’avversaria di Jasmine Paolini, testa di serie numero 13: sarà Tatjana Maria, nella riedizione della sfida di 12 mesi fa che vide la tedesca imporsi 7-5 6-1. Quest ultima, oggi, ha avuto la meglio 7-6 6-2 contro Arantxa Rus. Prima vittoria dal rientro anche per Angelique Kerber, che a inizio giornata ha superato 6-3 6-4 Petra Martic, mentre Mirra Andreeva ha perso una partita divenuta da subito molto complicata con Katie Volynets, con la statunitense di origine ucraina impostasi 7-5 7-5.

