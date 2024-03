Gauff salva al fotofinish, Pegula no. Fuori anche Azarenka, bene Osaka

Ha tirato un enorme sospiro di sollievo Coco Gauff, che ha rischiato tantissimo contro Clara Burel nel match d’esordio del WTA 1000 di Indian Wells. Una statunitense che ha confermato ancora i tanti problemi dell’ultimo mese e mezzo, ma ha saputo riemergere da uno 0-4 al set decisivo per superare la francese 2-6 6-3 7-6(4).

Una partita giocata male, come ha riconosciuto anche la numero 3 del mondo, e comunque è stata lei a gestire nel bene o nel male la situazione. Burel impostava sul dritto della campionessa dello US Open, raccoglieva tanto sui continui e pesanti passaggi a vuoto, ma non ha avuto la spinta giusta per concludere un terzo set dove è stata molto vicina al traguardo. Sarà dunque Gauff a sfidare Lucia Bronzetti al prossimo turno.

Non ci sarà invece Jessica Pegula, anche lei vittima di un momento piuttosto negativo e sconfitta 6-2 3-6 6-3 contro Anna Blinkova. Fuori anche Victoria Azarenka, superata 7-5 2-6 6-3 contro Caroline Dolehide, mentre continua a vincere Naomi Osaka, impostasi 7-5 6-3 contro Liudmila Samsonova, numero 14 del seeding. Brutta eliminazione anche per la numero 8 del seeding Zheng Qinwen, battuta 6-4 6-3 nel derby contro Yue Yuan.

Risultati

Yue Y. b. [8] Zheng Q. 6-4 6-3

C. Dolehide b. [27] V. Azarenka 7-5 2-6 6-3

S. Stephens b. [19] S. Cirstea 6-0 7-5

[11] D. Kasatkina b. O. Dodin 6-3 7-6(4)

[WC] N. Osaka b. [14] L. Samsonova 7-5 6-3

[24] E. Mertens b. Wang Xinyu 6-1 6-4

L. Bronzetti b. [32] A. Kalinina 6-3 6-4

[3] C. Gauff b. C. Burel 2-6 6-3 7-6(3)

A. Blinkova b. [5] J. Pegula 6-2 3-6 6-3

D. Parry b. [29] L. Fernandez 7-5 5-7 6-2

[20] C. Garcia b. V. Tomova 6-1 3-6 6-3

[9] M. Sakkari b. D. Shnaider 5-7 6-4 6-0

[16] E. Svitolina b. K. Siniakova 6-3 2-6 6-1

[23] E. Navarro b. L. Tsurenko 4-6 7-5 7-5

[WC] E. Raducanu b. [30] D. Yastremska 4-0 ritiro

[2] A. Sabalenka b. P. Stearns 6-7(4) 6-2 7-6(6)

