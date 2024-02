WTA 1000 Dubai, tabellone: torna Sabalenka, Swiatek guida il seeding

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] I. Swiatek vs bye

S. Stephens vs [Q]

V. Gracheva vs T. Maria

A. Kalinina vs [15] E. Svitolina

[10] D. Kasatkina vs M. Kostyuk

L. Zhu vs A. Potapova

[Q] vs M. Linette

bye vs [6] Zheng Q.

2° QUARTO DI TABELLONE

[3] C. Gauff vs bye

E. Mertens vs L. Tsurenko

Ka. Pliskova vs [WC] Zhang S.

[WC] A. Krueger vs [16] C. Garcia

[9] A. Ostapenko vs [Q]

[PR] P. Badosa vs [WC] L. Sun

[Q] vs [Q]

bye vs [6] O. Jabeur

3° QUARTO DI TABELLONE

[8] M. Sakkari vs bye

K. Siniakova vs E. Navarro

L. Fernandez vs [Q]

J. Paolini vs [11] B. Haddad Maia

[14] E. Alexandrova vs [Q]

P. Martic vs C. Dolehide

A. Rus vs V. Azarenka

bye vs [4] E. Rybakina

4° QUARTO DI TABELLONE

[7] M. Vondrousova vs bye

M. Andreeva vs P. Stearns

A. Pavlyuchenkova vs M. Bouzkova

[Q] vs [12] L. Samsonova

[13] V. Kudermetova vs [WC] D. Yastremska

S. Kenin vs S. Cirstea

Wang Xinyu vs D. Vekic

bye vs [2] A. Sabalenka

Note:

Barbora Krejcikova, campionessa in carica, è stata costretta al ritiro anticipato a causa di un problema alla schiena. Lo stesso che l’ha tenuta fuori anche dal torneo WTA 1000 di Doha.

