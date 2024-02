Shnaider, a Hua Hin il primo titolo WTA

Diana Shnaider, classe 2004, ha colto il primo titolo WTA della carriera al torneo ‘250’ di Hua Hin, in Thailandia. La russa, che ha cominciato adesso la prima stagione ufficiale nel circuito maggiore, ha trovato subito un importantissimo traguardo, alla seconda finale dopo quella di Ningbo dello scorso autunno quando perse contro Ons Jabeur.

Storia particolare, la sua, perché aveva scelto di dare priorità agli studi dopo aver ottenuto l’accesso a una scuola statunitense, e di conseguenza aveva scelto di frequentare la squadra di tennis “locale” ma il grande balzo in classifica del 2022 l’aveva portata dall’essere in zona top-1000 ad appena fuori dalla top-100. Aveva confermato il suo impegno con la squadra collegiale per il 2023 anche dopo le vittorie di gennaio che l’avevano di fatto trascinata in zona top-100 e per tutta la stagione ha limitato tanto i suoi impegni col tour. Quest anno la scelta è ricaduta interamente nel circuito WTA e con questo risultato sarà vicina alle prime 70 del mondo.

Mancina, gioco di potenza con qualche soluzione più lavorata, ha completato la settimana thailandese battendo 6-3 2-6 6-1 in finale Zhu Lin, campionessa uscente e numero 2 del seeding, completando un percorso di discreto spessore dove ha superato la numero 1, 2 e 3 del tabellone in cinque partite. Quattro e mezzo, se vogliamo, perché al secondo turno Paula Badosa fu costretta a ritirarsi a metà del secondo set quando però aveva già perso il primo.

Questo il cammino

R1: b. [1] M. Linette 6-4 1-6 6-1

R2: b. P. Badosa 6-2 3-4 ritiro

QF: b. [Q] D. Galfi 6-2 6-1

SF: b. [3] Wang Xinyu 6-2 7-6(5)

F: b. [2] Zhu Lin 6-3 2-6 6-1

