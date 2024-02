Rybakina avanti, Azarenka si ritira. Ostapenko e Sakkari agli ottavi

Oggi a Dubai sono di scena tutte e quattro le big e, almeno alla vigilia, sembrava che a rischiare di più fosse Elena Rybakina tra le due settimane intere di tennis alle spalle e un esordio molto particolare contro Victoria Azarenka. Il WTA 1000 ha aperto con la sconfitta di Aryna Sabalenka contro Donna Vekic e, almeno per un set, anche la kazaka stava prendendo quella via prima di riprendersi e mettere alle spalle l’avversaria che non ha più retto anche a un fastidio fisico.

La numero 4 del seeding è agli ottavi di finale nell’Emirato dopo un 4-6 6-2 nel match interrottosi proprio all’inizio del set decisivo, con Azarenka che ha provato a resistere a un problema al ginocchio emerso sul finire del primo set. La prospettiva di un nuovo parziale da giocare, a quel punto senza vere chance di vittoria contro un’avversaria entrata davvero in partita, e probabilmente una sua condizionata andata peggiorando, le ha fatto scegliere per il ritiro.

Rybakina non ha avuto un primo set brillante, è sembrata essere un po’ pesante con le gambe magari non avendo ancora del tutto smaltito le fatiche della recente finale di Doha e più in generale di due settimane di tennis vissute a pieno. Dal secondo parziale però ha cominciato a mettere le marce più alte pur senza arrivare a veri picchi di rendimento. In quella fase, però, le è bastato e ora avrà Magdalena Frech, proveniente dalle qualificazioni e protagonista di un bel cammino avendo eliminato Ekaterina Alexandrova e oggi Petra Martic (6-4 1-6 6-2).

Maria Sakkari, “fresca di separazione” da coach Tom Hill con cui lavorava dal 2019, ha vinto la sua prima partita in carriera a Dubai battendo 6-2 6-4 Emma Navarro. Al terzo turno sfiderà Jasmine Paolini, riemersa sia nel primo che nel secondo set contro Leylah Fernandez, battendola 6-3 6-4. Agli ottavi ci sarà anche Aljona Ostapenko, che ha superato la wild-card svizzera Lulu Sun 6-3 6-4 e affronterà ora Anna Kalinskaya dopo il 6-3 6-4 alla lucky loser Cirstina Bucsa.

Risultati

[1] I. Swiatek vs S. Stephens

[15] E. Svitolina b. T. Maria 6-3 6-3

A. Potapova b. [LL] L. Bronzetti 6-0 6-3

N. Hibino vs [7] Zheng Q.

[3] C. Gauff vs [LL] E. Cocciaretto

Ka. Pliskova vs [WC] A. Krueger

[9] A. Ostapenko b. [WC] L. Sun 6-3 6-4

A. Kalinskaya b. [LL] C. Bucsa 6-3 6-4

[8] M. Sakkari b. E. Navarro 6-2 6-4

J. Paolini b. L. Fernandez 6-3 6-4

[Q] M. Frech b. P. Martic 6-4 1-6 6-2

[4] E. Rybakina b. V. Azarenka 4-6 6-2 ritiro

[6] M. Vondrousova b. P. Stearns 6-1 5-7 6-2

[12] L. Samsonova b. A. Pavlyuchenkova walkover

S. Cirstea b. V. Kudermetova 6-1 6-4

D. Vekic b. [2] A. Sabalenka 6-7(5) 6-3 6-0

