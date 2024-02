Paolini e Cocciaretto: ottimo inizio azzurro nel WTA 1000 di Dubai

Forse è la miglior giornata per la squadra azzurra, al femminile, della stagione. L’Italia, che aveva una sola partecipante al main draw del secondo WTA 1000 del 2024, a Dubai, non solo si è ritrovata con due aggiunte dell’ultimo minuto ma sia Jasmine Paolini sia Elisabetta Cocciaretto sono riuscite a passare l’esordio dove entrambe erano sfavorite.

La toscana si è addirittura superata contro la numero 11 del seeding, Beatriz Haddad Maia, che per un’ora e mezza circa l’aveva tenuta in grande apnea e stava portando in porto la partita. Non era un dominio, ma nella lotta la brasiliana fin lì sembrava abbastanza a suo agio. Le è però mancato il colpo del ko: avanti 6-4 4-2 e 15-40 in risposta, Haddad Maia non ha chiuso i conti e il contraccolpo è stato immediato. Paolini, che col controbreak del 4-4 è parsa scrollarsi dalle spalle un discreto peso, ha cambiato completamente registro pur in un clima per nulla semplice perché nel catino del campo 1 i tifosi brasiliani erano tantissimi e molto rumorosi, con l’arbitro spesso impegnato a provare a tenerli calmi.

Il punto del 6-4 è stato importantissimo, non solo per pareggiare i conti ma anche per continuare nella sua spinta e impedire alla brasiliana di schiarire le idee. Paolini ha giocato sempre meglio, alzando continuamente il livello e tenendo un ritmo che per buona parte del set decisivo Haddad Maia non ha saputo reggere. Aumentavano i vincenti, la fiducia e il break del 2-0 subito concretizzato portava addirittura a sette i game vinti consecutivamente. Jasmine, ormai lanciata, prendeva il break del 4-0 con un gran tracciante di rovescio incrociato e, sul 5-0, completava la sua giornata di grazia col decimo game consecutivo portato a casa. Non è una abituata a vincere dei set per 6-0, addirittura non aveva mai inflitto un punteggio così severo a una top-75 e oggi c’è riuscita alla numero 14 del mondo. Un grandissimo risultato, che potrebbe anche aprirle spiragli nuovi in tabellone visto che è saltata così la testa di serie numero 11 e al prossimo turno troverà o Leylah Fernandez o la qualificata Bernarda Pera.

Buone nuove anche per Cocciaretto, che aveva cominciato la giornata fuori dal main draw e l’ha conclusa con il biglietto per un secondo turno da giocare contro Coco Gauff. Ci sono stati diversi ritiri: Marta Kostyuk (virus), Ons Jabeur (ginocchio destro) e Lesia Tsurenko (gomito destro). Lei ha preso il posto di quest’ultima ed è scesa in campo contro Elise Mertens, sempre sul campo 1. Dopo essere stata dominata nel primo set, la marchigiana ha lentamente preso fiducia e vinto il secondo parziale per 6-3. Nel terzo, ha preso un primo vantaggio sul 3-3 ma non è riuscita a concretizzarlo. Per sua fortuna, i game decisivi sono stati abbastanza tranquilli. Sul 4-5 è andata ai vantaggi ma la belga non è mai andata avanti nel punteggio, mentre sul 5-6 ha tenuto il servizio senza perdere punti. Nel tie-break decisivo, Cocciaretto ha prevalso gestendo meglio i nervi mentre Mertens perdeva a più riprese il proprio dritto.

La giornata ha offerto anche i nomi che affronteranno le big più attese nel loro esordio: per la campionessa di Doha Iga Swiatek ci sarà Sloane Stephens, che ha superato 6-4 1-6 6-2 la qualificata Clara Burel; per Aryna Sabalenka al rientro in campo dopo l’Australian Open ci sarà Donna Vekic (che guida i precedenti 5-2) con la croata che ha vinto la prima partita della carriera a Dubai superando 6-2 6-4 Wang Xinyu e se come detto sarà Cocciaretto a sfidare Gauff, Elena Rybakina attenderà domani mattina per scoprire chi tra Victoria Azarenka e Arantxa Rus sarà al di là della rete nel suo secondo turno. Tra le sorprese, invece, la sconfitta di Caroline Garcia (numero 15 del seeding) contro Ashlyn Krueger per 6-3 3-6 6-3, come anche di Ekaterina Alexandrova (numero 14) superata 7-6 6-3 contro Magdalena Frech, proveniente dalle qualificazioni.

Domani, oltre alla bielorussa, sarà la volta anche di Elina Svitolina, assente dall’Australian Open concluso col ritiro negli ottavi, per lei il derby ucraino contro Anhelina Kalinina. In campo anche Aljona Ostapenko, contro la qualificata Wang Xiyu. Infine, domani sarà in campo anche l’altra lucky loser azzurra Lucia Bronzetti, impegnata contro Daria Kasatkina, numero 10 del seeding.

Risultati

S. Stephens b. [Q] C. Burel 6-4 1-6 6-2 (R2 contro [1] I. Swiatek)

T. Maria b. V. Gracheva 6-2 6-1

[Q] N. Hibino b. M. Linette 6-2 3-6 6-4 (R2 contro [6] Zheng Q.)

[LL] E. Cocciaretto b. E. Mertens 1-6 6-3 7-6(3) (R2 contro [3] C. Gauff)

[WC] A. Krueger b. [16] C. Garcia 6-3 3-6 6-3

[Q] A. Kalinskaya b. [Q] S. Hunter 6-1 6-2 (R2 contro [LL] C. Bucsa)

E. Navarro b. K. Siniakova 4-6 7-5 6-3 (R2 contro [8] M. Sakkari)

J. Paolini b. [11] B. Haddad Maia 4-6 6-4 6-0

[Q] M. Frech b. [14] E. Alexandrova 7-6(2) 6-3

P. Stearns b. M. Andreeva 6-2 2-6 6-1 (R2 contro [7] M. Vondrousova)

D. Vekic b. Wang Xinyu 6-2 6-4 (R2 contro [2] A. Sabalenka)

