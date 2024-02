Gauff in tilt, Sakkari fuori dalla top-10. Nuovo Azarenka-Ostapenko

Primo grande scossone del tabellone del WTA 1000 di Doha, con la numero 2 del seeding Coco Gauff che è stata malamente eliminata nel suo match d’esordio perdendo 6-2 6-4 contro Katerina Siniakova.

Una partita giocata lontanissima dai suoi standard recenti, forse più che mai simile a quel quarto di finale all’ultimo Australian Open contro Marta Kostyuk ma contro un’avversaria che non ha mai tremato davvero meritando ampiamente il successo con il parziale decisivo di 6-0 nel set decisivo.

Gauff si è sciolta quasi subito nel primo parziale, avendo un cenno di reazione sul 4-1 e servizio per la ceca, ma perdendo nuovamente la battuta e cedendo il primo set. Tanti errori suoi e buona lucidità per Siniakova, ovviamente cercando quanto più possibile quel dritto così fragile e scoordinato nei momenti di tensione. Un leit motiv venuto a meno per qualche minuto a inizio del secondo set, quando Coco sfruttava un passaggio a vuoto dell’avversaria, arrivava addirittura fino al 4-0, ma era tutto inutile. Ai primi gratuiti col dritto sono tornati tutti i problemi.

Pessima la gestione del vantaggio, male il modo in cui ha buttato due palle break consecutive sul 4-1. Un comodo dritto in lungolinea colpito male, messo in corridoio, da che poteva essere 5-1 aveva regalato un altro game all’avversaria che sul 2-4 ha strappato per la seconda volta consecutiva il servizio lasciando che fosse Coco a continuare nella sua striscia negativa. Gli errori erano sempre più netti, e il modo in cui ha buttato il punto sullo 0-40 era di chi con la testa stava proprio staccando dal match. Siniakova è riuscita ad arrivare sul 4-4, lì dove ha cancellato una chance di 5-4 con un ottimo dritto lungolinea, e ha poi preso il vantaggio concretizzato al primo match point.

Un’altra delusione importante è arrivata invece da Maria Sakkari, che mancando un match point sul 6-3 5-3 (in risposta) contro Linda Noskova è stata poi sconfitta 3-6 7-6(1) 7-5 dalla ceca e dopo oltre 120 settimane consecutive dirà addio alla top-10. Un momento prevedibile visti i tanti risultati negativi accentuatisi negli ultimi mesi, a cui nemmeno un titolo importante come un ‘1000’ (a Guadalajara) ha saputo invertire la tendenza. Contro Noskova, tra l’altro, ha registrato l’ottava sconfitta consecutiva contro una top-30.

Agli ottavi, in ogni caso, ci sarà il terzo scontro in stagione tra Victoria Azarenka e Aljona Ostapenko. La bielorussa è anche l’unica fin qui ad aver battuto la lettone in questo 2024, dato abbastanza curioso. La prima, pur non brillando particolarmente per il secondo giorno consecutivo, ha superato Xinyu Wang 7-6(2) 6-2, col primo parziale che ha avuto un peso specifico enorme quando la cinese ha avuto in due occasioni un break di vantaggio senza concretizzarlo e Azarenka ha retto nei momenti più difficili affidandosi poi soprattutto al proprio carattere. Ostapenko, invece, ha facilmente liquidato Anhelina Kalinina per 6-0 6-3. I precedenti sono tutti ad appannaggio dell’ex numero 1 del mondo, con un netto 4-0.

Risultati

[14] E. Alexandrova b. [Q] E. Andreeva 6-0 3-6 6-1

V. Azarenka b. Wang Xinyu 7-6(2) 6-2

[8] A. Ostapenko b. A. Kalinina 6-0 6-3

[4] O. Jabeur vs L. Tsurenko

P. Martic vs N. Osaka

Ka. Pliskova b. A. Potapova 6-1 5-7 6-4

L. Noskova b. [7] M. Sakkari 3-6 7-6(1) 7-5

[5] Zheng Q. b. M. Linette 6-2 2-6 6-4

L. Fernandez b. [WC] P. Badosa 0-6 6-2 6-3

[16] E. Navarro b. E. Mertens 6-2 6-3

Zhu L. vs [3] E. Rybakina

A. Pavlyuchenkova b. M. Kostyuk 2-1 ritiro

D. Collins b. M. Bouzkova 7-5 6-4

K. Siniakova b. [2] C. Gauff 6-2 6-4

