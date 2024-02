Dubai, Rybakina si ritira: Paolini in semifinale senza giocare

Appena cominciata la giornata di quarti di finale al WTA 1000 di Dubai ed ecco arrivare la notizia più importante: Elena Rybakina ha dovuto dare forfait dal suo match contro Jasmine Paolini e l’italiana approda così in semifinale.

Per la kazaka, ieri vittoriosa in un match molto duro contro Magdalena Frech, la motivazione data è di un virus gastrointestinale. Non è la sola in questa settimana ad aver parlato di un problema di salute, come lei infatti ci sono state almeno Marta Kostyuk e Anastasia Pavlyuchenkova.

Rybakina ieri dichiarava: “Sono felice di vincere partite, ma per me sta diventando ora abbastanza dura fisicamente, e il mio livello sta calando. Non so quanto sarò in grado di recuperare da qui in mezza giornata”. Paolini, così, raggiunge il miglior risultato della carriera a livello WTA 1000 e attende Sorana Cirstea o Marketa Vondrousova.

