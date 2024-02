Cocciaretto ed Errani avanzano a Cluj

Vittorie all’esordio per Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Cluj, in Romania, il secondo di un mini-serie di eventi indoor in Europa spostati al mese di febbraio dopo che la Cina ha monopolizzato la parte di stagione autunnale.

La marchigiana, testa di serie numero 5, ha sconfitto 6-0 6-1 la lucky loser Emiliana Arango mentre la romagnola ha superato 6-2 6-4 Caty McNally, avversaria abbastanza complicata da affrontare sul cemento indoor ma completamente fuori fase dopo i tanti mesi di infortunio appena trascorsi.

Al secondo turno Cocciaretto troverà Harriet Dart mentre Errani sfiderà la numero 2 del seeding Tatjana Maria.

