Bronzetti sconfitta ad Abu Dhabi, prima vittoria nel 2024 per Samsonova

Lucia Bronzetti è stata eliminata al primo turno del WTA 500 di Abu Dhabi, torneo dove era entrata come lucky loser a seguito dei tanti forfait che il torneo ha dovuto subire: Aljona Ostapenko, Paula Badosa e Zhu Lin, due arrivate in finale la scorsa settimana (con la lettone che ha anche alzato il trofeo a Linz) e la spagnola fermatasi per un infortunio in Thailandia.

Non c’è stata però una buona sorte per la romagnola, sconfitta 6-1 7-6(1) contro Anhelina Kalinina. L’ucraina al prossimo turno troverà Liudmila Samsonova, numero 8 del tabellone e che ha ottenuto oggi la prima vittoria del suo 2024 battendo con un netto 6-0 6-1 Lesia Tsurenko.

Risultati odierni

[Q] D. Collins b. [WC] N. Osaka 7-5 6-0 (R2 vs [1] E. Rybakina)

[LL] C. Bucsa b. Wang Xinyu 5-7 6-0 6-3

[Q] H. Watson b. [9] V. Kudermetova 6-3 7-5

[LL] S. Sorribes Tormo b. L. Noskova 6-3 3-6 6-3 (R2 vs [4] B. Krejcikova)

A. Kalinina b. [LL] L. Bronzetti 6-1 7-6(1)

[8] L. Samsonova b. L. Tsurenko 6-0 6-1

