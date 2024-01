WTA Brisbane: Bronzetti vince e sfiderà Sabalenka, bene Azarenka

C’è voluto un po’ più del previsto, a causa della pioggia quasi incessante caduta a Brisbane in questi giorni (non c’è un meteo molto incoraggiante nemmeno per fine settimana) però Lucia Bronzetti è riuscita a passare un complicato primo turno nel WTA 500 locale contro Ashlyn Krueger.

Classe 2004 e vincitrice del suo primo titolo WTA lo scorso settembre, la statunitense è uno dei volti nuovi della top-100 femminile e ha un gioco abbastanza insidioso in spinta incessante, ma paga ancora molta inesperienza. In un certo senso, Lucia è stata molto brava a non mollare di testa né nel primo e né nel secondo parziale, vincendo 6-4 7-5 una partita per certi versi rocambolesca. Soprattutto nel primo set.

Krueger, nella fase di match disputatasi lunedì, era avanti addirittura 4-0 e 4-1 40-15 nel set di apertura prima di andare in affanno causa la maggiore solidità e precisione dell’azzurra, che a poco a poco ha tirato fuori grinta e qualità per risalire e chiudere il set a proprio favore, con un doppio fallo di Krueger sul set point a sigillare il sesto game consecutivo perso. Una falsa partenza di Bronzetti nel secondo set ha dato un nuovo vantaggio all’avversaria, mantenuto fino al momento della sospensione sul 3-2 e protrattosi oggi fino al 5-3. Quando sembrava ormai potesse esserci alle porte un terzo set, l’azzurra ha messo insieme altri quattro game consecutivi di nuovo crescendo nel livello generale e raccogliendo gli errori che cominciavano ad arrivare da una giocatrice di nuovo sotto pressione.

La bella vittoria porta con sé un regalo niente male, per quanto la sfida contro Aryna Sabalenka sembri abbastanza segnata in partenza. Ci sarà però modo di giocare per quanto possibile a mente libera, su un campo centrale affascinante perché tra i più belli del tour, e siamo pur sempre a inizio stagione dove anche la sua avversaria dovrà capire qualcosa del proprio livello essendo il suo esordio ufficiale (e abbiamo visto come tante stiano tenendo bene per un’ora o poco più, però poi abbiano un calo). Per quanto riguarda le tenniste bielorusse, buona vittoria per la campionessa dell’edizione 2015 Victoria Azarenka, che ha superato 6-1 7-6(8) Anna Kalinskaya. Eliminata invece Sofia Kenin, superata 7-5 7-6(8) da Arina Rodionova, al secondo exploit del suo torneo dopo aver battuto Martina Trevisan all’esordio.

