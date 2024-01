WTA Auckland: Svitolina rimonta Raducanu, ai quarti anche Gauff

Elina Svitolina è ai quarti di finale del WTA 250 di Auckland, dopo un match vinto di forza e testa contro Emma Raducanu, apparsa vicinissima a un primo successo importante in questo 2024 che vuole usare per rilanciarsi.

Due set passati a rincorrere, due set dove non trovava vere armi per contrastare la generosa copertura di campo e contrattacco della britannica, eppure l’ucraina ha finito per dominare il set decisivo nel 6-7(5) 7-6(3) 6-1 conclusivo, in due ore e 50 minuti. Tra l’altro, in ottica tenuta fisica, non era un bel segnale per Raducanu già essere entrata in campo con una vistosa fasciatura alla coscia destra, appena alla seconda partita stagionale. Vero che il suo esordio nel torneo, contro Elena Gabriela Ruse, fu anche quella una partita di oltre due ore, ma sarebbe tanto importante per lei poter avere continuità soprattutto da un punto di vista fisico.

La campionessa dello US Open 2021 non sembrava essere segnata da quel fastidio, almeno nelle prime fasi quando saliva 5-1 nel set di apertura. È stata recuperata fino al 5-5 da una Svitolina molto più centrata e solida da fondo campo, ma ha retto molto bene nelle fasi decisive, cominciando anche a usare la smorzata per spezzare il ritmo. Nel secondo set il livello è stato uguale se non un po’ più alto, con Raducanu sempre avanti nel punteggio ma senza riuscire a trovare la zampata decisiva. Da 3-1 nel tie-break, ha perso sei punti consecutivi in una fase in cui aveva cominciato il declino di forza e intensità, prima di scomparire dal campo nel set decisivo. Ai quarti di finale Elina avrà Marie Bouzkova, con la ceca ieri vittoriosa 6-0 6-1 contro Amanda Anisimova.

Avanza senza problemi Coco Gauff. La campionessa del 2023 ha battuto 6-3 6-0 la qualificata Brenda Fruhvirtova.

Risultati

[1] C. Gauff b. [Q] B. Fruhvirtova 6-3 6-0

[8] V. Gracheva b. [Q] L. Sun 6-4 6-4

[7] P. Martic b. Y. Yuan 6-2 6-2

[2] E. Svitolina b. [WC] E. Raducanu 6-7(5) 7-6(3) 6-1

