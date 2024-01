WTA Auckland: Gauff e Svitolina senza affanni

Comoda giornata per le prime teste di serie ad Auckland, nel WTA 250 locale. Sia Coco Gauff, sia Elina Svitolina, hanno concesso le briciole alle loro avversarie, trovando abbastanza facilmente la qualificazione alla semifinale.

6-1 6-1 per la campionessa in carica contro la numero 8 del seeding Varvara Gracheva, 6-0 6-3 per l’ucraina che ha rimontato da 1-3 nel secondo parziale contro Marie Bouzkova. Al prossimo turno Gauff troverà Emma Navarro, impostasi 6-4 6-3 contro Petra Martic, mentre Svitolina affronterà Wang Xiyu, che ha rimontato Diane Parry battendola 6-7(3) 6-3 6-4.

