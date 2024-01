Svitolina finisce le energie, Gauff di nuovo campionessa ad Auckland

Coco Gauff si conferma campionessa del WTA 250 di Auckland, torneo neozelandese classico apripista della stagione femminile. La statunitense, prima testa di serie, ha bissato il titolo ottenuto nel 2023 grazie al 6-7(4) 6-3 6-3 ai danni di Elina Svitolina, numero 2 del seeding, che torna a perdere una finale nel circuito maggiore per la prima volta dal novembre 2019 quando cedette a Shenzhen il titolo delle WTA Finals contro Ashleigh Barty.

È stata una partita molto combattuta, e la stessa Gauff non ha proprio brillato per buona parte dell’incontro di fronte a un atteggiamento abbastanza offensivo dell’ucraina che le ha provate tutte a reggere fisicamente dopo che ieri aveva avuto bisogno in un paio di occasioni della visita del trainer in campo per alcuni problemi al piede già pesantemente fasciato, come poi avvenuto anche oggi quando ha fermato il gioco per ricevere un nuovo medical time out dopo una smorzata della statunitense che ne aveva impuntato il piede dopo la lunga rincorsa.

Coco dal canto suo ha sofferto non poco, soprattutto sul lato del dritto. Anche il servizio in buona parte di partita non l’ha aiutata, basti pensare a come si sia fatta sfuggire di mano un primo set praticamente vinto quando sul 5-3 è andata fino al 40-15 salvo rovinare tutto con due doppi falli nei successivi quattro punti. In quella fase era molto nervosa, con il braccio che rallentava sempre quando doveva colpire una seconda di servizio e un atteggiamento sempre abbastanza difensivo. Perso il tie-break, ha cercato più che altro di tranquillizzarsi e ha cominciato a lottare punto a punto finché, già nella seconda metà del secondo set, Svitolina è andata in calando con ormai ogni game di battuta che era una fatica importante e Gauff aveva sempre chance di break.

Nel set decisivo l’americana ha preso un break ceduto per l’aggancio sul 3-3, ma è stata più pronta nel rush finale vincendo gli ultimi tre game e portandosi a casa il titolo numero 7 della carriera.

Dalla stessa categoria