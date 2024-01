Sabalenka e Rybakina veloci ai quarti, ottimo inizio di 2024 per Andreeva

Il torneo WTA 500 di Brisbane è giunto ai quarti di finale dopo una giornata colma di partite, molte dai risultati netti tranne duein particolare: la vittoria di Aljona Ostapenko contro Karolina Pliskova e quella di Anastasia Potapova contro Veronika Kudermetova.

La lettone ha vissuto la sua altalena di emozioni e gioco nel 6-2 4-6 6-3 contro Karolina Pliskova. La partenza a razzo del primo set è stata sostituita da un secondo più nervoso, anche perché la ceca dopo aver fatto da spettatrice non pagante per 30 minuti ha trovato un game in risposta da protagonista e ha preso l’iniziativa mandando più spesso Ostapenko sulla difensiva, e garantendosi più facilmente punti e break. Sul 3-2 ha ceduto la battuta, ma in quella fase la tennista di Riga era molto arrabbiata con se stessa e il non gestire le emozioni ha portato a un immediato controbreak che ha poi dato a Pliskova il 6-4 che ha pareggiato i conti.

Nel set decisivo Karolina è partita molto meglio, anche perché da diversi minuti ormai Ostapenko stava sentendo sempre più il caldo asfissiante. Lo stesso, identico, problema avuto allo US Open contro Coco Gauff. Il volto era viola e ha avuto bisogno del trainer dopo aver salvato almeno un paio di duri turni di battuta. C’è stato un medical time out sul 3-2 e lei, non potendo gestire la situazione, ha cominciato a essere ancor più diretta e aggressiva trovando qualche soluzione vincente e strappando la battuta alla ceca, concretizzando il vantaggio per il 5-2 e chiudendo poi nel nono game. Affronterà ora Victoria Azarenka, che a inizio giornata ha rifilato un 7-5 6-2 a Clara Burel.

L’altra maratona vera ha visto Potapova prevalere nel derby russo contro Kudermetova per 7-5 6-7(7) 6-4 in tre ore e 26 minuti di gioco. Equilibrio totale fino alla fine, tra le due, con il carattere della giovane Anastasia a prevalere. Avrà bisogno ora di trovare energie perché la sua prossima avversaria sarà Elena Rybakina. Dopo il 6-4 6-1 di ieri contro Olivia Gadecki, la kazaka si è imposta 6-1 6-0 contro Elise Mertens, stesso punteggio per la numero 1 del seeding Aryna Sabalenka contro Lin Zhu. Zero problemi e tanto bel gioco per le prime teste di serie, con la bielorussa che ora troverà Daria Kasatkina.

Ottimo inizio di 2024 anche per una delle giovani più attese: Mirra Andreeva. La tennista classe 2007 dopo il 6-2 6-3 contro Diana Shnaider e il 6-2 6-1 contro Liudmila Samsonova, ha fatto anche meglio battendo 6-1 6-1 Arina Rodionova. Domani sfiderà Linda Noskova per un posto nella prima semifinale WTA della carriera. Non sarà, eventualmente, l’ultima.

Risultati

[1] A. Sabalenka b. [15] L. Zhu 6-1 6-0

[5] D. Kasatkina b. [9] M. Linette 6-4 6-2

[3] A. Ostapenko b. [16] Ka. Pliskova 6-2 4-6 6-3

[8] V. Azarenka b. C. Burel 7-5 6-2

L. Noskova b. [Q] J. Riera 6-1 6-7(4) 6-3

M. Andreeva b. [WC] A. Rodionova 6-1 6-1

[11] A. Potapova b. [6] V. Kudermetova 7-5 6-7(7) 6-4

[2] E. Rybakina b. [13] E. Mertens 6-1 6-0

Dalla stessa categoria